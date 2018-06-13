"Газпром" может увеличить добычу в Боливии в два раза, заявил Путин

МОСКВА, 13 июн – РИА Новости. "Газпром" может увеличить добычу в Боливии в два раза, решается вопрос о расширении добычи компании, заявил президент РФ Владимир Путин на встрече с президентом Боливии Эво Моралесом.

"Газпром" работает на двух месторождениях, добыча – 2,5 миллиардов кубических метров газа. Сейчас решается вопрос о расширении добычи, которая может быть увеличена в два раза", — сказал Путин, комментируя возможность расширения добычи газа в Боливии.

"Газпром" в партнерстве с Total E&P Bolivie и TecPetrol de Bolivia участвует в проектах освоения перспективных нефтегазоносных участков "Ипати" и "Акио", на территории которых введено в эксплуатацию месторождение "Инкауаси". "Газпром" совместно с Total также реализует проект по геологоразведке месторождений углеводородов на участке "Асеро".

Кроме того, в 2016 году "Газпром" и Yacimientos Petroliferos Fiscales Bolivianos (YPFB) подписали соглашение об изучении перспективных блоков "Ла Сейба", "Витиакуа" и "Мадиди" на территории Боливии.