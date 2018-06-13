Заявку Екатеринбурга на ЭКСПО-2025 поддержали спортсмены и космонавты

ПАРИЖ, 13 июн — РИА Новости, Виктория Иванова. Заявку России на право проведения Всемирной выставки ЭКСПО-2025 в Екатеринбурге поддержала олимпийская чемпионка по синхронному плаванию Анжелика Тиманина и космонавты Сергей Прокопьев и Олег Артемьев.

Презентация российской заявки состоялась в среду в ходе 163-й Генеральной ассамблее Международного бюро выставок (МБВ) в Париже. Соперниками Екатеринбурга в борьбе за право поведения выставки являются Баку и Осака.

Уроженка Екатеринбурга Анжелика Тиманина рассказала, что ее город "даёт силы побеждать".

"Каждый раз, поднимаясь на пьедестал, я думала о своем родном доме, о своей семье. О красоте Уральских гор, о сильных людях, которые умеют по-настоящему любить свое дело. О крепкой дружбе и открытых сердцах. Энергия этих людей подпитывается силой и красотой уральской земли. И этой энергией уральцы готовы щедро делиться с другими", — сказала спортсменка и пригласила всех в Екатеринбург. Она добавила, что уральцы могут принимать гостей "по-настоящему, со всей широтой русской души".

Земляк Тиманиной, космонавт Сергей Прокопьев, в начале июня прибывший на МКС, выступил с обращением к делегатам МБВ прямо с борта космической станции.

"Космонавты не могли оставаться в стороне, когда наша страна выдвинула кандидатуру Екатеринбурга на право проведения Всемирной выставки в 2025 году, и хотели бы поддержать заявку столицы Урала", — сказал Прокопьев.

Его поддержал и другой российский космонавт — Олег Артемьев. "Мы убеждены в том, что Екатеринбург станет достойным кандидатом для организации столь масштабного мероприятия. Надеемся, что мировое сообщество по достоинству оценит преимущества нашей заявки и доверит право проведения ЭКСПО-2025 Российской Федерации", — заявил участник 56-й экспедиции на Международную космическую станцию.

Губернатор Свердловской области Евгений Куйвашев отметил, что теперь делегаты МБВ понимают, "какие замечательные люди живут в нашей области и Екатеринбурге, им по плечу любые проекты".

"Уверен, что и ЭКСПО в Екатеринбурге станет одним из самых ярких и запоминающихся в истории выставочного движения. Мы создаём выставку, на которой будет комфортно участникам и посетителям", — заявил он.

Укрепляя сотрудничество

Главой российской делегации стал министр финансов РФ Антон Силуанов, который рассказал, что "проведение ЭКСПО в Екатеринбурге будет способствовать укреплению международного сотрудничества".

"Мы обеспечим доступность участия во всемирной выставке широкому кругу государств из всех регионов мира. Именно поэтому мы подготовили обширную программу помощи развивающимися странам, ее объём — 170 миллионов евро. За счёт средств программы национальные делегации получат все необходимое для участия в выставке и будут комфортно размещены. Они смогут пользоваться всей инновационной инфраструктурой ЭКСПО и города", — отметил министр.

Силуанов подчеркнул, что в соответствии с концепцией наследия "Умный город" после завершения выставки ее территория превратится в место, где реализованы перспективные инновационные разработки, преображающие городскую среду и улучшающие качество жизни горожан.

"От имени правительства РФ заверяю вас, что наша страна гарантированно обеспечит беспрецедентный уровень организации ЭКСПО-2025. Мы сделаем все возможное для того, чтобы пребывание участников и гостей выставки в Екатеринбурге было комфортным и продуктивным, принесло позитивные эмоции и воспоминания", — отметил он.

В состав делегации также вошли глава Российской академии наук Александр Сергеев и генеральный директор заявочного комитета ЭКСПО-2025 Светлана Сагайдак. Также на презентацию прибыл посол РФ во Франции Алексей Мешков.

Для делегатов МБВ прозвучало обращение премьер-министра РФ Дмитрия Медведева.

"Россия участвует во Всемирном выставочном движении уже 167 лет. Настал момент дать нашей стране почетное право провести ЭКСПО", — призвал он.

Решение о городе-победителе будет принято на 164-й сессии генассамблеи Международного выставочного бюро в ноябре 2018 года путем тайного голосования. Проведение ЭКСПО-2025 запланировано на период со 2 мая по 2 ноября 2025 года.

Тема российской заявки — "Преобразуя мир: инновации и лучшая жизнь для будущих поколений". Ее идея заключается в том, чтобы найти ответы на ключевые вопросы современности — как качественно преобразовать жизнь человека с помощью инновационных решений.