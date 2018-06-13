Заявку Екатеринбурга на ЭКСПО-2025 поддержали спортсмены и космонавты

ПАРИЖ, 13 июн — РИА Новости, Виктория Иванова. Заявку России на право проведения Всемирной выставки ЭКСПО-2025 в Екатеринбурге поддержала олимпийская чемпионка по синхронному плаванию Анжелика Тиманина и космонавты Сергей Прокопьев и Олег Артемьев.
Уроженка Екатеринбурга Анжелика Тиманина рассказала, что ее город "даёт силы побеждать".
"Каждый раз, поднимаясь на пьедестал, я думала о своем родном доме, о своей семье. О красоте Уральских гор, о сильных людях, которые умеют по-настоящему любить свое дело. О крепкой дружбе и открытых сердцах. Энергия этих людей подпитывается силой и красотой уральской земли. И этой энергией уральцы готовы щедро делиться с другими", — сказала спортсменка и пригласила всех в Екатеринбург. Она добавила, что уральцы могут принимать гостей "по-настоящему, со всей широтой русской души".
Земляк Тиманиной, космонавт Сергей Прокопьев, в начале июня прибывший на МКС, выступил с обращением к делегатам МБВ прямо с борта космической станции.
"Космонавты не могли оставаться в стороне, когда наша страна выдвинула кандидатуру Екатеринбурга на право проведения Всемирной выставки в 2025 году, и хотели бы поддержать заявку столицы Урала", — сказал Прокопьев.
Его поддержал и другой российский космонавт — Олег Артемьев. "Мы убеждены в том, что Екатеринбург станет достойным кандидатом для организации столь масштабного мероприятия. Надеемся, что мировое сообщество по достоинству оценит преимущества нашей заявки и доверит право проведения ЭКСПО-2025 Российской Федерации", — заявил участник 56-й экспедиции на Международную космическую станцию.
Губернатор Свердловской области Евгений Куйвашев отметил, что теперь делегаты МБВ понимают, "какие замечательные люди живут в нашей области и Екатеринбурге, им по плечу любые проекты".
"Уверен, что и ЭКСПО в Екатеринбурге станет одним из самых ярких и запоминающихся в истории выставочного движения. Мы создаём выставку, на которой будет комфортно участникам и посетителям", — заявил он.
Укрепляя сотрудничество
"Мы обеспечим доступность участия во всемирной выставке широкому кругу государств из всех регионов мира. Именно поэтому мы подготовили обширную программу помощи развивающимися странам, ее объём — 170 миллионов евро. За счёт средств программы национальные делегации получат все необходимое для участия в выставке и будут комфортно размещены. Они смогут пользоваться всей инновационной инфраструктурой ЭКСПО и города", — отметил министр.
Силуанов подчеркнул, что в соответствии с концепцией наследия "Умный город" после завершения выставки ее территория превратится в место, где реализованы перспективные инновационные разработки, преображающие городскую среду и улучшающие качество жизни горожан.
"От имени правительства РФ заверяю вас, что наша страна гарантированно обеспечит беспрецедентный уровень организации ЭКСПО-2025. Мы сделаем все возможное для того, чтобы пребывание участников и гостей выставки в Екатеринбурге было комфортным и продуктивным, принесло позитивные эмоции и воспоминания", — отметил он.
Для делегатов МБВ прозвучало обращение премьер-министра РФ Дмитрия Медведева.
"Россия участвует во Всемирном выставочном движении уже 167 лет. Настал момент дать нашей стране почетное право провести ЭКСПО", — призвал он.
Решение о городе-победителе будет принято на 164-й сессии генассамблеи Международного выставочного бюро в ноябре 2018 года путем тайного голосования. Проведение ЭКСПО-2025 запланировано на период со 2 мая по 2 ноября 2025 года.
Тема российской заявки — "Преобразуя мир: инновации и лучшая жизнь для будущих поколений". Ее идея заключается в том, чтобы найти ответы на ключевые вопросы современности — как качественно преобразовать жизнь человека с помощью инновационных решений.