Путин и Алиев отметили хороший темп экономического взаимодействия

МОСКВА, 13 июн – РИА Новости. Президент РФ Владимир Путин и президент Азербайджана Ильхам Алиев отметили хороший темп экономического, политического и гуманитарного взаимодействия Москвы и Баку.

"За прошлый год у нас рост товарооборота 34,4%, за первый квартал этого года – еще почти 19%. То есть это очень хороший темп, который нам нужно поддержать. Что касается политической составляющей, то здесь тоже все стабильно, по линии парламентов идут постоянные контакты, по линии общественных организаций гуманитарные связи развиваются. Очень рад вас видеть", — сказал Путин.

Алиев, в свою очередь, вначале поздравил российского лидера с прошедшим Днем России 12 июня и с успешным завершением подготовки к чемпионату мира по футболу.

"Уверен, что и сам чемпионат пройдет очень успешно, все гости будут довольны", — отметил азербайджанский президент.

"Что касается наших отношений, я тоже хотел бы выразить удовлетворение развитием наших отношений… Сегодня хорошая возможность также обменяться мнениями по текущей повестке дня, которая также обширная", — добавил Алиев, отметив высокое политическое взаимодействие и частоту встреч с Путиным.

По его словам, есть также планы по расширению экономического сотрудничества, отметил позитивное взаимодействие в гуманитарной сфере.