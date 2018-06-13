Лавров: для поставок газа в ЕС по "Турецкому потоку" нужны 100% гарантии

МОСКВА, 13 июн — РИА Новости. Если ЕС хочет получать газ через "Турецкий поток", России нужны стопроцентные гарантии реализации этого проекта, заявил глава МИД РФ Сергей Лавров.

"Сейчас для Западных Балкан интерес может представлять еще один новый проект — "Турецкий поток". И о том, как мы готовы сотрудничать по этому проекту, мы неоднократно говорили: если заинтересованы страны Евросоюза в том, чтобы газ по этому трубопроводу пошел на территорию ЕС, то нужны стопроцентные гарантии из Еврокомиссии, в целом от Европейского союза", — сказал он на пресс-конференции в Москве.

Проект "Турецкий поток" предполагает строительство газопровода, состоящего из двух ниток мощностью по 15,75 миллиарда кубометров каждая. Первая нитка предназначена для поставок газа турецким потребителям, ее планируется ввести в строй в 2018 году; вторая — для газоснабжения стран Южной и Юго-Восточной Европы (срок ввода в эксплуатацию — 2019 год). "Газпром" рассматривает варианты продолжения "Турецкого потока" через Болгарию и Сербию, либо через Грецию и Италию.