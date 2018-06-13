Минэнерго отмечает стабилизацию цен на топливо

МОСКВА, 13 июн — РИА Новости. Минэнерго РФ отмечает стабилизацию цен на топливо в целом по стране, в том числе и на автозаправочных станциях (АЗС), сообщил глава министерства Александр Новак на всероссийском селекторном совещании вице-премьера Дмитрия Козака с главами регионов России по ситуации на рынке нефтепродуктов.

"Наблюдается в целом по стране в среднем стабилизация цен, начиная с 30 мая… У нас совещание состоялось в правительстве 30 мая вместе с компаниями, где договорились держать цены на АЗС. Поэтому здесь мы видим, ситуация стабильная, особенно в последние дни. Наблюдается стабилизация цен на АЗС на уровне 30 мая", — сказал Новак.

При этом он отметил, что по некоторым регионам идет отклонение и есть рост.

Цены на нефтепродукты в РФ в последнее время резко возросли. В мае — начале июня розничные цены на бензин превысили уровни в 41, 42 и 43 рубля за литр. Кабмин принял решение о снижении акцизов на бензин и дизтопливо и договорился с крупнейшими нефтекомпаниями о том, что они на время выработки решений о поддержке отрасли зафиксируют цены на уровне 30 мая. В начале июня Минфин предложил наделить кабмин правом повышать экспортные пошлины на бензин, дизтопливо и керосин до 90% от пошлины на нефть, в частности, если компании нарушат обязательства о заморозке цен.