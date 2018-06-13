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Экономика

Минфин придумал, как не допустить рост цен на бензин, пишут СМИ

10:4013.06.2018
(обновлено: 11:05 13.06.2018)
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© РИА Новости / Евгений ОдиноковПерейти в фотобанкЗаправка автомобиля на одной из автозаправочных станций. Архивное фотоЗаправка автомобиля на одной из автозаправочных станций. Архивное фото
© РИА Новости / Евгений Одиноков
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МОСКВА, 13 июн — РИА Новости. Минфин подготовил законопроект о завершении налогового маневра в нефтяной отрасли, пишет газета "Коммерсант". Документ призван смягчить повышение цен, которое, по замыслу, для бензина и дизельного топлива будет не выше одного процента в год. Но другие нефтепродукты, например мазут и битум, подорожают в полтора раза и более. 

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Законопроект 14 июня будет обсуждаться на совещании у вице-премьера Дмитрия Козака, а через неделю — на заседании правительства, после чего его должны внести в Госдуму.

Маневр заключается в поэтапном снижении в течение 2019–2024 годов экспортных пошлин до нуля с одновременным повышением нефтяного НДПИ. В итоге экспорт нефти и нефтепродуктов станет более выгодным, а внутренние цены на них, а также на нефть для переработки вырастут.

Чтобы внутренние цены не выросли еще сильнее, крупнейшие НПЗ получат отрицательный акциз. По словам собеседников газеты, критерием будет производство товарного бензина пятого класса: заводам, у которых на него приходится более 10% первичной переработки, положен отрицательный акциз из расчета примерно три тысячи рублей на тонну перерабатываемого сырья при нынешнем курсе рубля.

Бензовоз компании Газпром нефть. Архивное фото
© РИА Новости / Александр Кряжев
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Глава "Газпром нефти" выступил против госрегулирования цен на бензин
Заводам, у которых глубина переработки меньше, полагается отрицательный акциз только для бензина исходя из нормы выпуска в 10%. Например, если завод перерабатывает четыре миллиона тонн сырья, но производит только 300 тысяч тонн бензина, он получит акциз исходя из объема переработки в три миллиона тонн. НПЗ, которые не производят товарный бензин, вообще не получат акциз. Это, в частности, завод Новатэка в Усть-Луге и Марийский НПЗ группы New Stream Дмитрия Мазурова.

Отрицательный акциз дополнят так называемым плавающим акцизом, который должен частично защитить внутренний рынок от колебаний цен на нефть и курса рубля. Если экспортный netback (стоимость поставки на экспорт с учетом пошлины и затрат на транспортировку по Argus) превышает биржевую цену бензина или дизтоплива, то бюджет возвращает НПЗ половину разницы. В обратную сторону, то есть при наличии премии внутреннего рынка, механизм работать не будет.

Дорожный знак Автозаправочная станция. Архивное фото
© РИА Новости / Евгений Одиноков
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Эксперт рассказал, как избежать роста цен на бензин до 100 рублей за литр
Акцизы будут рассчитывать по предыдущему месяцу. Это вдвое сократит влияние колебаний цен на нефть или курса рубля на внутренние цены. В результате налогового маневра ожидается рост оптовой цены на бензин и дизтопливо примерно на 400 рублей на тонну в год (0,8%, или примерно по 0,3 рубля на литр). Однако рост цен на другие нефтепродукты должен быть гораздо больше — не менее чем на 50% на битум и мазут, а также существенно — на авиакеросин и судовое топливо. Других льгот для НПЗ, например компенсации логистического отставания или субсидий на модернизацию, которые предлагало Минэнерго, не будет.

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