Минфин придумал, как не допустить рост цен на бензин, пишут СМИ

МОСКВА, 13 июн — РИА Новости. Минфин подготовил законопроект о завершении налогового маневра в нефтяной отрасли, пишет газета "Коммерсант". Документ призван смягчить повышение цен, которое, по замыслу, для бензина и дизельного топлива будет не выше одного процента в год. Но другие нефтепродукты, например мазут и битум, подорожают в полтора раза и более.
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Маневр заключается в поэтапном снижении в течение 2019–2024 годов экспортных пошлин до нуля с одновременным повышением нефтяного НДПИ. В итоге экспорт нефти и нефтепродуктов станет более выгодным, а внутренние цены на них, а также на нефть для переработки вырастут.
Чтобы внутренние цены не выросли еще сильнее, крупнейшие НПЗ получат отрицательный акциз. По словам собеседников газеты, критерием будет производство товарного бензина пятого класса: заводам, у которых на него приходится более 10% первичной переработки, положен отрицательный акциз из расчета примерно три тысячи рублей на тонну перерабатываемого сырья при нынешнем курсе рубля.
Отрицательный акциз дополнят так называемым плавающим акцизом, который должен частично защитить внутренний рынок от колебаний цен на нефть и курса рубля. Если экспортный netback (стоимость поставки на экспорт с учетом пошлины и затрат на транспортировку по Argus) превышает биржевую цену бензина или дизтоплива, то бюджет возвращает НПЗ половину разницы. В обратную сторону, то есть при наличии премии внутреннего рынка, механизм работать не будет.