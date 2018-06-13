В США снизили прогноз по урожаю пшеницы из России

МОСКВА, 13 июн – РИА Новости. Минсельхоз США снизил прогноз по урожаю пшеницы в России и экспорту этой культуры из страны в 2018-2019 сельскохозяйственном году (с 1 июля 2018 года по 30 июня 2019 года), следует из июньского обзора министерства.

По прогнозу ведомства, урожай пшеницы в России в следующем сезоне составит 68,5 миллиона тонн, тогда как майская оценка составляла 72 миллиона тонн. Переходящие запасы на конец июня следующего года снизятся до 5,222 миллиона тонн с 10,722 миллиона на конец текущего сельхозгода.

Экспорт пшеницы из России может составить 35 миллионов тонн (прогноз в мае — 36,5 миллиона тонн), оценка была снижена в результате изменения прогноза по урожаю. При этом прогноз по поставкам зерна за рубеж в текущем сезоне был повышен до 40,5 миллиона тонн с 39,5 миллиона в майском обзоре.

В свою очередь Соединенные Штаты в 2018-2019 сельхозгоду могут, по оценке министерства, экспортировать 26 миллионов тонн зерна (прогноз улучшен с 25 миллионов тонн), страны Евросоюза — 29 миллионов тонн (оценка не менялась). Глобальное производство пшеницы в будущем сезоне может составить 744,686 миллиона тонн (майская оценка — 747,756 миллиона).

По данным Росстата, урожай пшеницы в РФ в 2017 году составил 85,9 миллиона тонн, зерна в целом — 135,4 миллиона тонн. Экспорт зерна из России в прошлом сезоне составил 35,474 миллиона тонн, включая 27,075 миллиона тонн пшеницы.

Минсельхоз РФ ожидает, что в текущем сельхозгоду экспорт зерна из России составит порядка 53 миллионов тонн, поставки пшеницы — 40 миллионов тонн. По итогам текущего сезона Россия, по прогнозу Международного совета по зерну, займет первое место в мире по экспорту пшеницы и второе — по поставкам зерна в целом.