В США снизили прогноз по урожаю пшеницы из России

МОСКВА, 13 июн – РИА Новости. Минсельхоз США снизил прогноз по урожаю пшеницы в России и экспорту этой культуры из страны в 2018-2019 сельскохозяйственном году (с 1 июля 2018 года по 30 июня 2019 года), следует из июньского обзора министерства.
Экспорт пшеницы из России может составить 35 миллионов тонн (прогноз в мае — 36,5 миллиона тонн), оценка была снижена в результате изменения прогноза по урожаю. При этом прогноз по поставкам зерна за рубеж в текущем сезоне был повышен до 40,5 миллиона тонн с 39,5 миллиона в майском обзоре.
По данным Росстата, урожай пшеницы в РФ в 2017 году составил 85,9 миллиона тонн, зерна в целом — 135,4 миллиона тонн. Экспорт зерна из России в прошлом сезоне составил 35,474 миллиона тонн, включая 27,075 миллиона тонн пшеницы.
Минсельхоз РФ ожидает, что в текущем сельхозгоду экспорт зерна из России составит порядка 53 миллионов тонн, поставки пшеницы — 40 миллионов тонн. По итогам текущего сезона Россия, по прогнозу Международного совета по зерну, займет первое место в мире по экспорту пшеницы и второе — по поставкам зерна в целом.