СМИ узнали, какие риски грозят "Роснефти" из-за банкротства китайской CEFC

МОСКВА, 13 июн — РИА Новости. Контракт "Роснефти" с находящейся в процессе банкротства китайской CEFC на поставку нефти в Китай вне опасности, пишет газета "Ведомости" со ссылкой на двух близких к разным сторонам сделки источников.
Как сообщил один из собеседников газеты, владельцем трейдера может стать государственный конгломерат CITIC Group, который уже купил часть активов CEFC. По словам другого источника, компания будет передана для слияния с частной нефтехимической и текстильной Hengli Group. Это может произойти в ближайшие месяц-два. В любом случае текущие контракты CEFC с "Роснефтью" сохранятся, трейдинговая "дочка" CEFC продолжит работать в России, ссылается "Ведомости" на своих собеседников.
Причиной краха CEFC стали финансовые проблемы, они начались в конце 2017 года, когда американские банки аннулировали ранее выданные кредитные линии. Кроме того, в начале 2017 года сооснователь и президент CEFC Е Цзяньмин был допрошен китайскими правоохранителями, а затем оказался в тюрьме. Некоторое время назад он был отпущен на свободу, пишет газета.