СМИ узнали, какие риски грозят "Роснефти" из-за банкротства китайской CEFC

МОСКВА, 13 июн — РИА Новости. Контракт "Роснефти" с находящейся в процессе банкротства китайской CEFC на поставку нефти в Китай вне опасности, пишет газета "Ведомости" со ссылкой на двух близких к разным сторонам сделки источников.

CEFC собиралась купить 14,16% "Роснефти" за 9,1 миллиарда долларов. Также она обязалась покупать по 10 миллионов тонн нефти в год в течение пяти лет. Но в итоге сделка по покупке акций была расторгнута из-за финансовых проблем CEFC. Теперь компания будет реструктурирована и разделена на три части, говорят собеседники "Ведомостей". В частности, будет выделена трейдинговая "дочка" с аналогичным названием, затем ее передадут новому владельцу, уточняют они. Она-то и унаследует контракт с "Роснефтью", пишет газета.

Как сообщил один из собеседников газеты, владельцем трейдера может стать государственный конгломерат CITIC Group, который уже купил часть активов CEFC. По словам другого источника, компания будет передана для слияния с частной нефтехимической и текстильной Hengli Group. Это может произойти в ближайшие месяц-два. В любом случае текущие контракты CEFC с "Роснефтью" сохранятся, трейдинговая "дочка" CEFC продолжит работать в России, ссылается "Ведомости" на своих собеседников.

"Роснефть" заключила с CEFC пятилетний контракт, предусматривающий поставку в Китай 10 миллионов тонн нефти в год в сентябре 2017 года. Договор предусматривает автоматическую пролонгацию еще на пять лет и на 50 миллионов тонн, рассказали два собеседника "Ведомостей", близких к разным подписавшим документ сторонам. Представитель "Роснефти" это комментировать не стал. Представитель CEFC не ответил на вопросы "Ведомостей".

Причиной краха CEFC стали финансовые проблемы, они начались в конце 2017 года, когда американские банки аннулировали ранее выданные кредитные линии. Кроме того, в начале 2017 года сооснователь и президент CEFC Е Цзяньмин был допрошен китайскими правоохранителями, а затем оказался в тюрьме. Некоторое время назад он был отпущен на свободу, пишет газета.