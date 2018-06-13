Бизнесмен Дюльгеров прокомментировал возможность возвращения в Россию

ХАНТЫ-МАНСИЙСК. 13 июн — РИА Новости. Предприниматель из Нижневартовска (ХМАО) Константин Дюльгеров, ранее попавший в список бизнесменов, которые скрываются от российского правосудия за границей и хотели бы вернуться в РФ, рассказал РИА Новости, что его могут перестать разыскивать, а уголовное дело передадут в Генпрокуратуру.
Сам Дюльгеров после оглашения "списка Титова" в телефонном разговоре с корреспондентом РИА Новости подчеркивал, что лично с бизнес-омбудсменом не общался, был удивлен включению в список, уточнив, что адвокат предпринимателя направлял уполномоченному "несколько писем". Позже он сообщал, что его ситуация будет обсуждаться в рамках специальной коллегии с участием силовых ведомств.
По его словам, региональное следственное управление Следственного комитета РФ пока не может уточнить, какие перспективы ждут уголовное дело, возбужденное в отношении предпринимателя. "Скорее всего, Генпрокуратура даст указание для дальнейших действий на местах", — предположил он.
Ранее предприниматель заявлял РИА Новости, что не требует прекращения уголовного дела как условия возвращения в Россию, однако, по словам бизнесмена, в его уголовном деле нет ущерба, и возможный арест при возвращении в РФ в данной ситуации он считает "избыточной мерой".