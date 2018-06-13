Бизнесмен Дюльгеров прокомментировал возможность возвращения в Россию

ХАНТЫ-МАНСИЙСК. 13 июн — РИА Новости. Предприниматель из Нижневартовска (ХМАО) Константин Дюльгеров, ранее попавший в список бизнесменов, которые скрываются от российского правосудия за границей и хотели бы вернуться в РФ, рассказал РИА Новости, что его могут перестать разыскивать, а уголовное дело передадут в Генпрокуратуру.

В начале февраля бизнес-омбудсмен Борис Титов объявил имена 16 предпринимателей, которые скрываются от российского правосудия в Великобритании и других странах, но хотели бы вернуться на родину. По словам пресс-секретаря президента РФ Дмитрия Пескова, список поступил в Кремль, он будет прорабатываться на консультациях с соответствующими силовыми структурами. По информации прокуратуры Югры, уроженец Украины Дюльгеров в РФ обвиняется в мошенничестве, совершенном в особо крупном размере.

Сам Дюльгеров после оглашения "списка Титова" в телефонном разговоре с корреспондентом РИА Новости подчеркивал, что лично с бизнес-омбудсменом не общался, был удивлен включению в список, уточнив, что адвокат предпринимателя направлял уполномоченному "несколько писем". Позже он сообщал, что его ситуация будет обсуждаться в рамках специальной коллегии с участием силовых ведомств.

"По последней информации, мое уголовное дело забрала прокуратура ХМАО для дальнейшей передачи его в Генеральную прокуратуру… Можем уже точно предположить, что розыск и арест снимут, но что дальше — ни следствие, ни, тем более, мы не знаем. Время на исполнение дали месяц, осталось немного, до 23 июня подождать", — рассказал Дюльгеров.

По его словам, региональное следственное управление Следственного комитета РФ пока не может уточнить, какие перспективы ждут уголовное дело, возбужденное в отношении предпринимателя. "Скорее всего, Генпрокуратура даст указание для дальнейших действий на местах", — предположил он.

Ранее предприниматель заявлял РИА Новости, что не требует прекращения уголовного дела как условия возвращения в Россию, однако, по словам бизнесмена, в его уголовном деле нет ущерба, и возможный арест при возвращении в РФ в данной ситуации он считает "избыточной мерой".