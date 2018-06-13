Биткоин продолжает дешеветь после взлома южнокорейской криптобиржи

МОСКВА, 13 июн — РИА Новости. Биткоин (bitcoin) продолжает дешеветь, торгуясь уже на уровне в 6,6 тысячи долларов, после новостей о взломе южнокорейской криптобиржи, свидетельствуют данные торгов.

По данным портала CoinMarketCap, по состоянию на 9.52 мск биткоин дешевел на 3,96% — до 6,599 тысячи долларов. На бирже Binance криптовалюта опускалась в цене на 3,8% — до 6,574 тысячи долларов, на Bitfinex — на 3,9%, до 6,566 тысячи долларов.

Ранее южнокорейская биржа криптовалют Coinrail сообщила, что произошла попытка взлома ее систем утром 10 июня. Около 70% всех резервов коинов и токенов были перемещены и хранятся в Goldwallet для их безопасности. По данным издания "Метель Кёнчже", эксперты оценивают, что потери биржи Coinrail — около 30% активов — составят примерно 37 миллионов долларов.

Альтернативные криптовалюты следуют негативной динамике биткоина. Так, Ethereum дешевеет на 6,96%, до 496,2 доллара, Ripple — на 5,98%, до 0,56 доллара, Bitcoin Cash — на 7,78%, до 874,6 долларов. По данным CoinMarketCap, капитализация рынка криптовалют составляет на данный момент 283,1 миллиарда долларов. На долю биткоина приходится примерно 40% всего рынка криптовалют.

"Падение биткоина сформировало ощутимую воронку, которая "утянула" вслед за ним котировки всех ведущих криптовалют… Очередной взлом биржи Coinrail не добавляет оптимизма на рынок, несмотря даже на размещение акций майнинговой компании Argo на Лондонскую бирже", — прокомментировал ситуацию РИА Новости профессор кафедры финансового менеджмента РЭУ имени Г.В. Плеханова Константин Ордов.

Эксперт добавляет, что в ближайшей перспективе (в отсутствии ярко выраженного новостного фона) биткоин может протестировать уровень в районе 6 тысяч долларов. При этом возможен незначительный "отскок" котировок в диапазон 6,7-7 тысяч долларов, что не повлияет на сложившийся отрицательный тренд, считает аналитик.