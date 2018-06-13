РадиоSputnik
Радио Sputnik
Проекты
 
США
Сменить фон
Экономика

АКРА: банковский сектор России будет "буксовать" не менее трех лет

01:0613.06.2018
02333
© РИА Новости / Наталья СеливерстоваПерейти в фотобанкВывеска на историческом здании Московского международного торгового банка на улице Кузнецкий мостВывеска на историческом здании Московского международного торгового банка на улице Кузнецкий мост
© РИА Новости / Наталья Селиверстова
Перейти в фотобанк

МОСКВА, 13 июн — РИА Новости. Российский банковский сектор до конца 2021 года вряд ли станет способным генерировать капитал — уже сейчас этот показатель достиг критического значения; данная тенденция говорит о том, что сектор продолжит "буксовать" как минимум еще три-пять лет, сказано в исследовании АКРА.

Денежные купюры и монеты России. Архивное фото
© РИА Новости / Владимир Трефилов
Перейти в фотобанк
АКРА: собственники не хотят вкладывать инвестиции в банковский бизнес в РФ

"В прогнозном периоде основной вклад в показатели прибыльности и генерации капитала сектора по-прежнему будут вносить крупнейшие банки с государственным участием в капитале (преимущественно, локомотив банковского сектора — Сбербанк), а также ряд крупных частных игроков и дочерних иностранных банков с высоким уровнем кредитоспособности", — говорится в исследовании, имеющемся в распоряжении РИА Новости.

Причины

Одними из важнейших причин такого сценария являются слабый спрос на кредитные ресурсы, сопряженный с ожидаемым вялым экономическим ростом в стране, а также досоздание резервов на проблемные активы, которые все еще сохраняются на балансе российских банков. По оценкам АКРА, необходимые резервы составят не менее 500 миллиардов рублей в 2018-2019 годах.

Криптообменник Сберкоин в Москве. Архивное фото
© РИА Новости / Владимир Песня
Перейти в фотобанк
Криптовалюты не угрожают российской финансовой системе, заявили в АКРА
Другой причиной эксперты назвали применение повышающих коэффициентов по отдельным банковским операциям, а также переход кредитных организаций на новый стандарт МСФО 9 с начала 2018 года.

Ухудшение финансового состояния крупнейших компаний-заемщиков в результате возможного ужесточения санкций со стороны западных стран также может стать причиной "буксования" банковского сектора, указали эксперты.

Наконец, аналитики АКРА отметили, что их ожидания также основываются на реализации отложенных кредитных рисков в ряде отраслей и недостаточном развитии комиссионного бизнеса.

Генерация капитала

Банковский сектор уже сейчас не способен самостоятельно формировать капитал: в прошлом году средневзвешенное значение генерации капитала в крупнейших российских банках резко сократилось — с 76 базисных пунктов до минус 86, перейдя из удовлетворительной зоны в критическую, указывают аналитики АКРА.

Cторублевые купюры. Архивное фото
© РИА Новости / Илья Питалев
Перейти в фотобанк
АКРА оценило эффект для бюджета от повышения НДС до 20%
В результате коэффициент усредненной генерации капитала, рассчитанный за последние пять лет, снизился в целом по системе с 55 базисных пунктов до семи. А если не учитывать дивидендные выплаты и операции с собственными акциями, средняя генерация капитала за последние пять лет составила 42 базисных пункта. "Фактически, это указывает на достаточно скромные возможности банковского сектора самостоятельно наращивать активные операции без потери финансовой устойчивости", — считают эксперты.

Аналитики подсчитали, что доля банков, стабильно генерирующих капитал, — 21% от всех исследуемых кредитных организаций (на них приходится 36% активов сектора). При этом 62,5% исследуемых банков (на них приходится 46% активов сектора) в течение последних трех лет хотя бы один раз находились в критической зоне.

"Это указывает на нестабильность операционной эффективности деятельности банков и на потребность сектора во внешних вливаниях", — отметили в АКРА.

Комментировать
Экономика
Комментировать
Новости
Авторы
Спецпроекты
ПРЕСС-ЦЕНТР
Клиентам
Об Агентстве

РЕКЛАМА

Версия 5.1.11 beta. Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.

Правила использования материалов МИА «Россия сегодня»

© 2018 МИА «Россия сегодня»

Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640

Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие "Международное информационное агентство "Россия сегодня" (МИА "Россия сегодня").

Главный редактор: Анисимов А.С.

Адрес электронной почты Редакции: internet-group@rian.ru

Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601

Настоящий ресурс содержит материалы 18+

Рейтинг@Mail.ru
Партнер Рамблера
Наверх
Авторизация
Регистрация
Восстановление пароля
Политика конфиденциальности
He правильное имя пользователя или пароль
Войти через социальные сети
FacebookВконтакте
TwitterОдноклассники
Регистрация
Авторизация
Политика конфиденциальности
E-mail
Пароль
Подтверждение пароля
Введите код с картинки
He правильное имя пользователя или пароль
* Все поля обязательны к заполнению
Восстановление пароля
Авторизация
Регистрация
E-mail
Инструкции для восстановления пароля высланы на
Смена региона
Идет загрузка...
Произошла ошибка... Повторить
правила комментирования материалов

Регистрация пользователя в сервисе РИА Клуб на сайте Ria.Ru и авторизация на других сайтах медиагруппы МИА «Россия сегодня» при помощи аккаунта или аккаунтов пользователя в социальных сетях обозначает согласие с данными правилами.

Пользователь обязуется своими действиями не нарушать действующее законодательство Российской Федерации.

Пользователь обязуется высказываться уважительно по отношению к другим участникам дискуссии, читателям и лицам, фигурирующим в материалах.

Публикуются комментарии только на тех языках, на которых представлено основное содержание материала, под которым пользователь размещает комментарий.

На сайтах медиагруппы МИА «Россия сегодня» может осуществляться редактирование комментариев, в том числе и предварительное. Это означает, что модератор проверяет соответствие комментариев данным правилам после того, как комментарий был опубликован автором и стал доступен другим пользователям, а также до того, как комментарий стал доступен другим пользователям.

Комментарий пользователя будет удален, если он:

  • не соответствует тематике страницы;
  • пропагандирует ненависть, дискриминацию по расовому, этническому, половому, религиозному, социальному признакам, ущемляет права меньшинств;
  • нарушает права несовершеннолетних, причиняет им вред в любой форме;
  • содержит идеи экстремистского и террористического характера, призывает к насильственному изменению конституционного строя Российской Федерации;
  • содержит оскорбления, угрозы в адрес других пользователей, конкретных лиц или организаций, порочит честь и достоинство или подрывает их деловую репутацию;
  • содержит оскорбления или сообщения, выражающие неуважение в адрес МИА «Россия сегодня» или сотрудников агентства;
  • нарушает неприкосновенность частной жизни, распространяет персональные данные третьих лиц без их согласия, раскрывает тайну переписки;
  • содержит ссылки на сцены насилия, жестокого обращения с животными;
  • содержит информацию о способах суицида, подстрекает к самоубийству;
  • преследует коммерческие цели, содержит ненадлежащую рекламу, незаконную политическую рекламу или ссылки на другие сетевые ресурсы, содержащие такую информацию;
  • имеет непристойное содержание, содержит нецензурную лексику и её производные, а также намёки на употребление лексических единиц, подпадающих под это определение;
  • содержит спам, рекламирует распространение спама, сервисы массовой рассылки сообщений и ресурсы для заработка в интернете;
  • рекламирует употребление наркотических/психотропных препаратов, содержит информацию об их изготовлении и употреблении;
  • содержит ссылки на вирусы и вредоносное программное обеспечение;
  • является частью акции, при которой поступает большое количество комментариев с идентичным или схожим содержанием («флешмоб»);
  • автор злоупотребляет написанием большого количества малосодержательных сообщений, или смысл текста трудно либо невозможно уловить («флуд»);
  • автор нарушает сетевой этикет, проявляя формы агрессивного, издевательского и оскорбительного поведения («троллинг»);
  • автор проявляет неуважение к русскому языку, текст написан по-русски с использованием латиницы, целиком или преимущественно набран заглавными буквами или не разбит на предложения.

Пожалуйста, пишите грамотно — комментарии, в которых проявляется пренебрежение правилами и нормами русского языка, могут блокироваться вне зависимости от содержания.

Администрация имеет право без предупреждения заблокировать пользователю доступ к странице в случае систематического нарушения или однократного грубого нарушения участником правил комментирования.

Пользователь может инициировать восстановление своего доступа, написав письмо на адрес электронной почты moderator@rian.ru

В письме должны быть указаны:

  • Тема – восстановление доступа
  • Логин пользователя
  • Объяснения причин действий, которые были нарушением вышеперечисленных правил и повлекли за собой блокировку.

Если модераторы сочтут возможным восстановление доступа, то это будет сделано.

В случае повторного нарушения правил и повторной блокировки доступ пользователю не может быть восстановлен, блокировка в таком случае является полной.

Чтобы связаться с командой модераторов, используйте адрес электронной почты moderator@rian.ru или воспользуйтесь формой обратной связи.

Заявка на размещение пресс-релиза
Компания
Контактное лицо
Контактный телефон или E-mail
Комментарий
Введите код с картинки
Все поля обязательны к заполнению. Услуга предоставляется на коммерческой основе.
Заявка успешно отправлена