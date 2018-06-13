АКРА: банковский сектор России будет "буксовать" не менее трех лет

МОСКВА, 13 июн — РИА Новости. Российский банковский сектор до конца 2021 года вряд ли станет способным генерировать капитал — уже сейчас этот показатель достиг критического значения; данная тенденция говорит о том, что сектор продолжит "буксовать" как минимум еще три-пять лет, сказано в исследовании АКРА.

"В прогнозном периоде основной вклад в показатели прибыльности и генерации капитала сектора по-прежнему будут вносить крупнейшие банки с государственным участием в капитале (преимущественно, локомотив банковского сектора — Сбербанк), а также ряд крупных частных игроков и дочерних иностранных банков с высоким уровнем кредитоспособности", — говорится в исследовании, имеющемся в распоряжении РИА Новости.

Причины

Одними из важнейших причин такого сценария являются слабый спрос на кредитные ресурсы, сопряженный с ожидаемым вялым экономическим ростом в стране, а также досоздание резервов на проблемные активы, которые все еще сохраняются на балансе российских банков. По оценкам АКРА, необходимые резервы составят не менее 500 миллиардов рублей в 2018-2019 годах.

Другой причиной эксперты назвали применение повышающих коэффициентов по отдельным банковским операциям, а также переход кредитных организаций на новый стандарт МСФО 9 с начала 2018 года.

Ухудшение финансового состояния крупнейших компаний-заемщиков в результате возможного ужесточения санкций со стороны западных стран также может стать причиной "буксования" банковского сектора, указали эксперты.

Наконец, аналитики АКРА отметили, что их ожидания также основываются на реализации отложенных кредитных рисков в ряде отраслей и недостаточном развитии комиссионного бизнеса.

Генерация капитала

Банковский сектор уже сейчас не способен самостоятельно формировать капитал: в прошлом году средневзвешенное значение генерации капитала в крупнейших российских банках резко сократилось — с 76 базисных пунктов до минус 86, перейдя из удовлетворительной зоны в критическую, указывают аналитики АКРА.

В результате коэффициент усредненной генерации капитала, рассчитанный за последние пять лет, снизился в целом по системе с 55 базисных пунктов до семи. А если не учитывать дивидендные выплаты и операции с собственными акциями, средняя генерация капитала за последние пять лет составила 42 базисных пункта. "Фактически, это указывает на достаточно скромные возможности банковского сектора самостоятельно наращивать активные операции без потери финансовой устойчивости", — считают эксперты.

Аналитики подсчитали, что доля банков, стабильно генерирующих капитал, — 21% от всех исследуемых кредитных организаций (на них приходится 36% активов сектора). При этом 62,5% исследуемых банков (на них приходится 46% активов сектора) в течение последних трех лет хотя бы один раз находились в критической зоне.

"Это указывает на нестабильность операционной эффективности деятельности банков и на потребность сектора во внешних вливаниях", — отметили в АКРА.