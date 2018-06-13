Диверсификация источников: Украина хочет подключиться к газопроводу TANAP

МОСКВА, 13 июн — РИА Новости. Киев хочет получать природный газ по новому турецкому газопроводу TANAP через Болгарию и Румынию, заявил во вторник президент Украины Петр Порошенко на торжественной церемонии запуска в эксплуатацию Трансанатолийского газопровода (TANAP) в Турции, которую транслировал телеканал "112 Украина".

"Мы будем счастливы диверсифицировать наши источники энергии и получать с TANAP через Болгарию и Румынию поставки газа", — сказал Порошено.

Он отметил, что Киев благодарен за альтернативные возможности поставок газа из Турции и Азербайджана. "В будущем мы сможем найти возможность привлечь больше природного газа с Азербайджана, с каспийского региона не только в страну, но и в весь регион, связанный с Украиной через украинскую ГТС", — отметил Порошенко.

Газопровод в обход России

Во вторник в Турции открыли Трансанатолийский газопровод (TANAP) для транспортировки голубого топлива из Азербайджана, торжественная церемония прошла в провинции Эскишехир.

В ней приняли участие президенты Турции, Азербайджана, Сербии, Украины, а также лидер непризнанной Турецкой республики Северного Кипра Мустафа Акынджы, министры энергетики нескольких стран, руководители энергетических компаний.

Газопровод протяженностью 3,5 тысячи километров позволит поставлять в Европу газ, добываемый на шельфе Каспийского моря. Составными частями ЮГК являются Южно-Кавказский газопровод, TANAP (Трансанатолийский трубопровод) и TAP (Трансадриатический трубопровод). В качестве ресурсной базы на начальном этапе рассматривается месторождение "Шах-Дениз" на шельфе Каспийского моря с запасами 1,2 триллиона кубометров газа. В конце прошлого года стоимость ЮГК оценивалась в 41,5 миллиарда долларов.

"Сегодня исторический день. Проект TANAP — это результат многостороннего сотрудничества. Особенно радует то, что мы открываем его ранее запланированных сроков. Политическая воля ускорила реализацию этого проекта. Это будет самый большой газопровод в Европу. В июне 2019 года мы планируем осуществить по этому газопроводу первую поставку газа в Грецию. Проект даст работу десяти тысячам человек", — сказал Эрдоган, выступая на церемонии открытия, после чего главы государств взялись за символический вентиль.

Приглашение Порошенко

Президент Азербайджана Ильхам Алиев в ходе переговоров с президентом Украины Петром Порошенко пригласил Киев принять участие в проекте Южного газового коридора (ЮГК), сообщила во вторник пресс-служба украинского президента.

"Президент Азербайджана пригласил Украину к участию в проекте "Южный газовый коридор", — говорится в сообщении пресс-службы. Сообщается, что стороны особое внимание уделили углублению взаимодействия в энергетической сфере. Кроме того, Алиев поблагодарил Порошенко за благоприятные условия для открытия Торгового дома Азербайджана в Киеве.

Стратегически важный проект

Создаваемый маршрут транспортировки газа из Азербайджана в ЕС — "Южный газовый коридор" — является стратегически важным для энергетической безопасности Евросоюза, заявил вице-президент Еврокомиссии по энергосоюзу Марош Шефчович.

"Помогая диверсифицировать наши поставки энергии и маршруты ее доставки, "Южный газовый коридор" стратегически важен для энергобезопасности ЕС, в том числе в его самых уязвимых частях, таких как Юго-Восточная Европа и Южная Италия", — говорится в заявлении Шефчовича.

Он также надеется, что "каспийский газ достигнет Евросоюза к 2020 году".

Газовый конфликт с Россией

Стокгольмский арбитраж в декабре 2017 года и феврале 2018 года вынес решения по спорам "Газпрома" и "Нафтогаза" в отношении контрактов на поставку и транзит газа соответственно, обязав в итоге российскую компанию выплатить украинской 2,56 миллиарда долларов. "Газпром" заявил, что данные решения создали дисбаланс в пользу Киева, в связи с чем он, с одной стороны, обжалует их, а с другой стороны — намерен расторгнуть сами контракты через этот же суд.

Действующий контракт на транзит российского газа через Украину истекает в конце 2019 года. В мае президент РФ Владимир Путин сообщил, что запуск проекта газопровода "Северный поток-2" не предполагает прекращения транзита российского газа через Украину в ЕС, и эти поставки продолжатся при экономической целесообразности.

В апреле председатель правления "Газпрома" Алексей Миллер сообщал, что "Газпром" никогда не ставил вопрос об отказе от транзита газа через Украину, он может сохраниться в объеме 10-15 миллиардов кубометров в год, если Украина докажет экономическую целесообразность нового контракта.