КИЕВ, 12 июн – РИА Новости. Внешний долг банковского сектора страны приблизился к 6 миллиардам долларов, и это не много, заявил на брифинге во вторник директор департамента финансовой стабильности Национального банка Украины (НБУ) Виталий Ваврищук.

"На сегодня внешний долг банковского сектора приблизился к отметке 6 миллиардов долларов, это чрезвычайно низкий показатель", — сказал Ваврищук на брифинге, который транслировался на канале регулятора в youtube.

При этом он уточнил, что долг в основном состоит из средств международных финансовых организаций, которые они предоставляли в качестве кредитов украинским коммерческим банкам.

"В следующем году запланированы достаточно большие погашения части еврооблигаций (госбанками — ред.) Укрэксимбанком и Ощадбанком. Этот график будет выполнен в полном объеме, мы не видим проблем", — добавил Ваврищук.