В ОПЕК отметили неопределенность прогноза по спросу на свою нефть

МОСКВА, 12 июн — РИА Новости. ОПЕК в преддверии встречи всех стран соглашения ОПЕК+ 23 июня в Вене, на которой, как ожидается, квоты сокращения добычи нефти могут быть пересмотрены, в своем ежемесячном докладе подчеркнула неопределенность прогноза по уровню спроса на свою нефть, который ожидается во втором полугодии 2018 года.

"Хотя спрос на нефть в США, Китае и Индии показывает потенциал к росту, есть факторы риска, которые могут ограничить этот потенциал в будущем, в том числе, замедление темпов роста ряда крупнейших экономик мира, более сильное влияние политических реформ на розничные цены и продолжающийся переход на природный газ", — пишет ОПЕК в своем июньском докладе.

В то же время, отмечает организация, во втором полугодии 2018 года ожидается значительный рост предложения на рынке нефти со стороны стран, не входящих в ОПЕК. Показатель может увеличиться на 2 миллиона баррелей в годовом выражении. Основным драйвером роста при этом станет добыча нефти в США, на которую придется 1,4 миллиона баррелей, а следом идут Канада и Бразилия. При этом данная оценка может быть еще больше увеличена.

С учетом вышеизложенного ОПЕК ожидает спроса на свою нефть во втором полугодии на уровне 33,2 миллиона баррелей в сутки, что на 0,5 миллиона баррелей в сутки ниже показателя за аналогичный период 2017 года. Однако организация отмечает, что диапазон неопределенности в этом прогнозе составляет 1,7 миллиона баррелей в сутки.

"Этот прогноз на второе полугодие 2018 года требует тщательного мониторинга факторов, влияющих на спрос на нефть в мире и предложение со стороны стран вне ОПЕК, которые будут определять перспективы развития ситуации на рынке нефти", — подчеркивается в докладе.

ОПЕК и ряд не входящих в организацию стран (ОПЕК+) договорились в конце 2016 года в Вене о сокращении своей добычи нефти суммарно на 1,8 миллиона баррелей в сутки с уровня октября 2016 года, из которых 300 тысяч приходятся на Россию. Соглашение стартовало с начала 2017 года и уже дважды продлевалось, последний раз — до конца 2018 года. В конце июня в Вене состоится встреча всех стран-участниц соглашения, на которой квоты сокращения добычи нефти могут быть пересмотрены.