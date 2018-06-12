ОПЕК в мае выполнила соглашение о сокращении добычи нефти на 160%

МОСКВА, 12 июн — РИА Новости. ОПЕК в мае увеличила добычу нефти по отношению к уровню апреля на 35,4 тысячи баррелей в сутки, до 31,869 миллиона баррелей в день, однако выполнила соглашение о сокращении нефтедобычи примерно на 160%, снизив добычу к октябрю 2016 года на 2,022 миллиона баррелей в сутки; больше всех добычу при этом увеличила Саудовская Аравия — сразу на 85,5 тысячи баррелей в сутки, до 9,987 миллиона баррелей в день, в то же время королевство выполнило условия венской сделки на 106%, следует из июньского доклада организации со ссылкой на данные вторичных источников.
В докладе ОПЕК при этом отмечается: "Рост добычи нефти (в месячном выражении — ред.) в Саудовской Аравии, Алжире и Ираке был частично компенсирован снижением добычи, главным образом, в Нигерии, Венесуэле и Ливии". Так, в Венесуэле добыча нефти продолжает обновлять многолетние минимумы на фоне экономического кризиса в стране. В мае она сократилась на 42,5 тысячи баррелей в сутки, до 1,392 миллиона баррелей.
ОПЕК и ряд не входящих в организацию стран (ОПЕК+) договорились в конце 2016 года в Вене о сокращении своей добычи нефти суммарно на 1,8 миллиона баррелей в сутки с уровня октября 2016 года, из которых 300 тысяч приходятся на Россию. Сделка стартовала с начала 2017 года и уже дважды продлевалась, последний раз — до конца 2018 года.