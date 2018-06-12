Шефчович назвал "Южный газовый коридор" стратегически важным для Евросоюза

БРЮССЕЛЬ, 12 июн – РИА Новости. Создаваемый маршрут транспортировки газа из Азербайджана в ЕС — "Южный газовый коридор" — является стратегически важным для энергетической безопасности Евросоюза, заявил вице-президент Еврокомиссии по энергосоюзу Марош Шефчович.
"Помогая диверсифицировать наши поставщики энергии и маршруты ее доставки, "Южный газовый коридор" стратегически важен для энергобезопасности ЕС, в том числе в его самых уязвимых частях, таких как Юго-Восточная Европа и Южная Италия", — говорится в заявлении Шефчовича.
Вице-президент ЕК кроме того отметил, что долгосрочная цель в Евросоюзе – это создание всеевропейского энергетического рынка, основанного на свободной торговле, конкуренции, различных источниках энергии и маршрутах доставки.