Шефчович назвал "Южный газовый коридор" стратегически важным для Евросоюза

БРЮССЕЛЬ, 12 июн – РИА Новости. Создаваемый маршрут транспортировки газа из Азербайджана в ЕС — "Южный газовый коридор" — является стратегически важным для энергетической безопасности Евросоюза, заявил вице-президент Еврокомиссии по энергосоюзу Марош Шефчович.

Газопровод протяженностью 3,5 тысячи километров позволит поставлять в Европу газ, добываемый на шельфе Каспийского моря. Составными частями ЮГК являются Южно-Кавказский газопровод, TANAP (Трансанатолийский трубопровод) и TAP (Трансадриатический трубопровод). В качестве ресурсной базы на начальном этапе рассматривается месторождение "Шах-Дениз" на шельфе Каспийского моря с запасами 1,2 триллиона кубометров газа. В конце прошлого года стоимость ЮГК оценивалась в 41,5 миллиарда долларов.

"Помогая диверсифицировать наши поставщики энергии и маршруты ее доставки, "Южный газовый коридор" стратегически важен для энергобезопасности ЕС, в том числе в его самых уязвимых частях, таких как Юго-Восточная Европа и Южная Италия", — говорится в заявлении Шефчовича.

Он также надеется, что "каспийский газ достигнет Евросоюза к 2020 году".

Вице-президент ЕК кроме того отметил, что долгосрочная цель в Евросоюзе – это создание всеевропейского энергетического рынка, основанного на свободной торговле, конкуренции, различных источниках энергии и маршрутах доставки.