Киев обязан пересмотреть тарифы на газ для визита миссии МВФ, заявил Смолий

КИЕВ, 12 июн — РИА Новости. Визит на Украину миссии Международного валютного фонда (МВФ) зависит от пересмотра цены на газ и сбалансирования госбюджета, заявил во вторник глава Нацбанка Украины Яков Смолий.

"Для приезда следующей миссии требуется пересмотр цен на газ и провести переговоры с министерством финансов относительно сбалансированности бюджета", — цитирует Смолия агентство УНИАН

Четырехлетняя программа помощи МВФ с использованием механизма расширенного финансирования (EFF) предусматривает выделение Украине 17,5 миллиарда долларов. В марте 2015 года был перечислен первый транш в 5 миллиардов долларов, в августе того же года — второй транш на 1,7 миллиарда. В 2016 и 2017 годах Украина получила по одному траншу в 1 миллиард долларов каждый.

Власти Украины рассчитывали получить пятый транш от МВФ до конца 2017 года, однако он до сих пор не выделен. Теперь Киев рассчитывает на получение транша в этом году, причем представители властей называют разные сроки. В частности, премьер-министр Украины Владимир Гройсман говорил о первом полугодии, в Нацбанке прогнозировали получение транша уже осенью.