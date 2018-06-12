Эксперт назвал предложение Титова по сбору на импорт вина неоднозначным

СИМФЕРОПОЛЬ, 12 июн – РИА Новости, Виктор Лященко. Введение сбора на импорт вина в Россию в отношении бутилированной продукции – неоднозначная мера, заявил директор винодельческой компании "Легенда Крыма" Павел Пестов.

Газета "Ведомости" написала, что бизнес-омбудсмен РФ Борис Титов предложил ввести в России сбор на импорт вина, виноматериалов, коньячных спиртов и, возможно, крепкого алкоголя, с которого можно будет собрать до 30 миллиардов рублей. По мнению Титова, необходимо снизить конкуренцию с дешевыми импортными винами и увеличить поддержку виноделов. Ежегодно они получают более 1 миллиарда рулей, но требуется не менее 50 миллиардов. При этом президент Союза виноградарей и виноделов Леонид Попович уточнил, что сбор планируется вводить по мере развития виноградарства, и он не должен превышать 30 рублей с бутылки.

"Я на 100% за введение пошлин на импортное вино, завозимое в Россию наливом, а вот в отношении бутилированной продукции считаю, что эта мера неоднозначна. С одной стороны, я понимаю, что это предложение – протекционистские меры, которые позволят нам, возможно, дышать легче, а с другой стороны – это понижает необходимость быть конкурентоспособными в этой отрасли", — сказал РИА Новости Пестов.

По его словам, в случае введение сбора, импортное вино станет дороже, поэтому у российского производителя появится возможность также повысить цену.