Эксперт назвал предложение Титова по сбору на импорт вина неоднозначным

СИМФЕРОПОЛЬ, 12 июн – РИА Новости, Виктор Лященко. Введение сбора на импорт вина в Россию в отношении бутилированной продукции – неоднозначная мера, заявил директор винодельческой компании "Легенда Крыма" Павел Пестов.
"Я на 100% за введение пошлин на импортное вино, завозимое в Россию наливом, а вот в отношении бутилированной продукции считаю, что эта мера неоднозначна. С одной стороны, я понимаю, что это предложение – протекционистские меры, которые позволят нам, возможно, дышать легче, а с другой стороны – это понижает необходимость быть конкурентоспособными в этой отрасли", — сказал РИА Новости Пестов.
По его словам, в случае введение сбора, импортное вино станет дороже, поэтому у российского производителя появится возможность также повысить цену.