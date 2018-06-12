Аксенов назвал Крымский мост новой визитной карточкой полуострова

СИМФЕРОПОЛЬ, 12 июн — РИА Новости. Глава Крыма Сергей Аксенов причислил к новым визитным карточкам республики мост через Керченский пролив, новый терминал международного аэропорта Симферополь, а также строящуюся федеральную трассу "Таврида" и Таврическую ТЭС.

"Визитными карточками нового Крыма стали Крымский мост, международный аэропорт Симферополь, строящаяся трасса "Таврида" и Таврическая ТЭС", — говорится в поздравлении Аксенова по случаю Дня России на его официальном сайте.

По его словам, после воссоединения с Россией полуостров получил новую жизнь: модернизируются экономика, транспортная и энергетическая инфраструктура, социальная сфера, реализуется ряд крупных проектов в промышленности, сельском хозяйстве, туризме, ряде других отраслей.

"Новый импульс развития получил ряд отраслей, которые в предыдущие годы не могли развиваться. Это возможности работы с инвесторами в рамках свободной экономической зоны, реализация ряда федеральных целевых программ", — подчеркнул Аксенов.

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