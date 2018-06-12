Путин отметил вклад жителей Югры в укрепление экономики

МОСКВА, 12 июн — РИА Новости. ХМАО вносит существенный вклад в укрепление национальной экономики, индустрии, топливно-энергетического комплекса, заявил президент РФ Владимир Путин по случаю 900-летия первого упоминания региона в русском летописании.

Текст поздравительной телеграммы опубликован на сайте Кремля.

"С тех далёких времён и по нынешний день судьба Югры тесно связана с Россией, становлением её государственности, развитием отечественной промышленности, энергетики. Сегодня Ханты-Мансийский автономный округ – Югра вносит существенный вклад в укрепление национальной экономики, индустрии, топливно-энергетического комплекса", — отметил президент в послании.

Кроме того, Путин подчеркнул, что жители Югры умеют и любят трудиться, славятся радушием и гостеприимством, с уважением относятся к уникальному историческому, культурному, духовному наследию родного края.