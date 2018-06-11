В Берлине оценят влияние пошлин США на немецкий автопром

БЕРЛИН, 11 июн — РИА Новости. Канцлер ФРГ Ангела Меркель заявила, что Берлин намерен подготовить заявление о стратегическом влиянии возможных импортных пошлин со стороны США на продукцию своей автомобильной промышленности.

"В ответ… мы подготовим заявление о стратегическом влиянии возможных пошлин на продукцию нашей автоиндустрии", — сказала Меркель на пресс-конференции в Берлине в понедельник.

Ранее канцлер заявляла о том, что аргументы США в связи с введением импортных пошлин на сталь и алюминий безосновательны.

Также Меркель заявила о том, что ответ на введение США пошлин на сталь и алюминий будет "общеевропейским".

Незадолго до саммита G7 президент США Дональд Трамп ввел ввозные пошлины на сталь и алюминий из ЕС и Канады, что вызвало критику в его адрес.