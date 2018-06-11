Российский посол заявил о стремлении увеличить товарооборот с Азербайджаном

БАКУ, 11 июн — РИА Новости. Чрезвычайный и полномочный посол России в Азербайджане Михаил Бочарников заявил, что Москва и Баку стремятся увеличить товарооборот.

"Очень символично, что главы двух государств избрались на новый срок. Нашим отношениям будет отвечать стабильность. Президенты ведут постоянный диалог. Я уверен, что в текущем году эта традиция будет продолжена", — сказал Бочарников на церемонии, посвящённом Дню России.

По его словам, "стороны стремятся увеличить товарооборот, нарастить сотрудничество в промышленности". "Этому способствует замечательная атмосфера, которая присутствует в отношениях", — подчеркнул он.

Согласно данным Государственного таможенного комитета Азербайджана, товарооборот с Россией в 2017 году составил 2,14 миллиарда долларов, из которых примерно 1,5 миллиарда долларов пришлись на импорт российской продукции. Объем товарооборота между двумя странами вырос на 4,3% по сравнению с предшествующим годом.

В декабре 2017 года президент Азербайджана Ильхам Алиев на встрече с министром экономического развития РФ Максимом Орешкиным заявил о необходимости проведения дополнительных мер по увеличению товарооборота и расширению экономических связей с Россией.