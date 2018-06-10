В Белоруссии верят в достижение компромисса с Россией по поставкам молока

МИНСК, 10 июн — РИА Новости. Заместитель премьер-министра Белоруссии Михаил Русый заявил, что в Минске рассчитывают на достижение взаимопонимания по теме снятия проблемных вопросов по поставкам белорусской сельхозпродукции в РФ с приходом нового руководства российской аграрной отрасли.

"Вице-премьер Алексей Гордеев, министр сельского хозяйства Дмитрий Патрушев — это опытные люди, не понаслышке знающие работу… Я думаю, что с такой командой будут выстроены нормальные отношения, которые позволят снять эти барьеры, во многом искусственные, и дать возможность людям (компаниям Белоруссии и России — ред.) зарабатывать спокойно и уверенно", — сказал Русый в интервью телеканалу ОНТ , показанном в воскресенье.

Он заявил, что аграрные отрасли двух стран должны работать в кооперации, например, от переработки в России белорусского молочного сырья выиграют обе стороны.

Россельхознадзор с 6 июня ввел временные ограничения на поставки в Россию из Белоруссии молока и некоторых видов молочной продукции. Запреты введены, в частности, в отношении пастеризованного, стерилизованного и ультрапастеризованного молока и сливок наливом, а также сухого молока и сливок. Под запрет попали товары, которые поставляются в потребительской таре объемом более 2,5 литра.

В субботу пресс-секретарь Россельхознадзора Юлия Мелано по итогам совещания между сторонами сообщила, что профильные ведомства двух стран подписали "дорожную карту" по процедуре снятия взаимных ограничений по поставкам молочной продукции. Позже ведомство сообщило, что Россельхознадзор с 11 июня снимает ограничения на поставки молочной продукции в РФ с трех белорусских предприятий.