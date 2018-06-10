Трамп заявил, что не разрешит другим странам ввести пошлины против США

МОСКВА, 10 июн — РИА Новости. США не разрешат другим странам вводить пошлины против американского бизнеса, написал президент страны Дональд Трамп в Twitter.

Такое сообщение американский лидер оставил после завершения саммита "Большой семерки" в Канаде.

"США не разрешат другим странам вводить огромные пошлины и торговые ограничения в адрес наших фермеров, рабочих и компаний, в то время как они посылают свою продукцию в нашу страну без уплаты сборов. Мы терпели произвол в торговле в течение десятилетий, и это слишком затянулось", — заявил Трамп.

Незадолго до саммита "Большой семерки" Трамп ввел ввозные пошлины на сталь и алюминий из ЕС и Канады, что вызвало критику в его адрес. В четверг агентство Блумберг сообщило, что Франция вслед за Германией дала Вашингтону понять, что может не подписать совместное заявление саммита G7 на фоне разногласий по ряду вопросов, в том числе торговых, с США.

The United States will not allow other countries to impose massive Tariffs and Trade Barriers on its farmers, workers and companies. While sending their product into our country tax free. We have put up with Trade Abuse for many decades — and that is long enough. — Donald J. Trump (@realDonaldTrump) 9 июня 2018 г.

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