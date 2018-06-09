В Минске призвали Москву не создавать барьеры на продовольственном рынке

МИНСК, 9 июн — РИА Новости. Министр сельского хозяйства и продовольствия Белоруссии Леонид Заяц заявил, что Минску и Москве нужно не создавать искусственные барьеры на общем продовольственном рынке, а работать вместе над его насыщением.

"Эти искусственные барьеры, которые создаются на ровном месте, не делают чести тем, кто это делает. Мы должны, наоборот, дополнять друг друга", — сказал министр в интервью телеканалу "Беларусь 1", показанном в субботу.

Как было отмечено в сюжете телеканала, глава министерства уверен, что нужно не вести торговые войны, а работать в кооперации, развивать сельское хозяйство.

Заяц подчеркнул, что в Союзном государстве можно производить все необходимое для человека продовольствие.

Он обратил внимание, что у населения России белорусские продукты пользуются спросом, "на ярмарках выстраиваются огромные очереди за белорусским продовольствием".

По данным телеканала, министр также отметил, что двум странам следует выполнять договоры, которые являются фундаментом создания Союзного государства, цель которого — в том числе создание общего рынка, развитие АПК, продовольственная независимость от других стран.

Россельхознадзор с 6 июня ввел временные ограничения на поставки в Россию из Белоруссии молока и некоторых видов молочной продукции. Запреты введены, в частности, в отношении пастеризованного, стерилизованного и ультрапастеризованного молока и сливок наливом, а также сухого молока и сливок. Под запрет попали товары, которые поставляются в потребительской таре объемом более 2,5 литра.

В субботу пресс-секретарь Россельхознадзора Юлия Мелано по итогам совещания между сторонами сообщила, что профильные ведомства двух стран подписали "дорожную карту" по процедуре снятия взаимных ограничений по поставкам молочной продукции.