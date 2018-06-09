В Минске призвали Москву не создавать барьеры на продовольственном рынке

МИНСК, 9 июн — РИА Новости. Министр сельского хозяйства и продовольствия Белоруссии Леонид Заяц заявил, что Минску и Москве нужно не создавать искусственные барьеры на общем продовольственном рынке, а работать вместе над его насыщением.
"Эти искусственные барьеры, которые создаются на ровном месте, не делают чести тем, кто это делает. Мы должны, наоборот, дополнять друг друга", — сказал министр в интервью телеканалу "Беларусь 1", показанном в субботу.
Как было отмечено в сюжете телеканала, глава министерства уверен, что нужно не вести торговые войны, а работать в кооперации, развивать сельское хозяйство.
Заяц подчеркнул, что в Союзном государстве можно производить все необходимое для человека продовольствие.
По данным телеканала, министр также отметил, что двум странам следует выполнять договоры, которые являются фундаментом создания Союзного государства, цель которого — в том числе создание общего рынка, развитие АПК, продовольственная независимость от других стран.
В субботу пресс-секретарь Россельхознадзора Юлия Мелано по итогам совещания между сторонами сообщила, что профильные ведомства двух стран подписали "дорожную карту" по процедуре снятия взаимных ограничений по поставкам молочной продукции.