Битаров доложил Медведеву о строительстве ГЭС и развитии садоводства в РСО

МОСКВА, 9 июн — РИА Новости. Зарамагская ГЭС-1 будет запущена 1 января 2019 года, доложил премьер-министру России Дмитрию Медведеву глава Северной Осетии Вячеслав Битаров.

"Заканчивается строительство Зарамагской ГЭС-1. Это будет крупнейшая в Европе электростанция, которая долгие годы строилась, с 1980-х годов. 1 января ожидается запуск с выходом на полную мощность электростанции", — сказал руководитель республики на встрече с председателем правительства.

Битаров рассказал о сооружении ГЭС, отвечая на вопрос Медведева о том, каким образом в Северной Осетии увеличивается количество рабочих мест. По словам главы республики, на новом объекте "будут трудоустроены более 500 человек". "Чтобы обеспечить наших граждан рабочими местами, надо открывать новые предприятия, создавать рабочие места. Поэтому мы 2018 год объявили годом привлечения инвестиций в республику. Перед этим полтора года разрабатывали стратегию социально-экономического развития республики", — отметил Битаров. Он уточнил, что стратегия развития рассчитана до 2030 года, а на ее основе "составляются программы развития республики, где все вопросы учитываются, в частности создание новых предприятий".

"В республику заходят известные бренды, недавно был открыт объект MetroCash & Carry. Это крупный объект, где более 200 человек нашли рабочие места. Сейчас в республику заходит торговая сеть "Леруа Мерлен", также создается более 200 рабочих мест", — сообщил Битаров.

Сельское хозяйство

Медведев поинтересовался развитием сельского хозяйства в Северной Осетии, две тысячи гектаров территории которой занимают фруктовые сады. "У нас целая программа на эту тему реализуется в стране. У вас очень благоприятный регион. Как известно, в предгорьях самые лучшие сады", — заметил глава кабинета министров.

Битаров отметил, что "за полтора года высажено более 1 тысячи гектаров садов и эта работа продолжается". По его мнению, "почвенно-климатические условия позволяют развивать садоводство в республике, и эта отрасль активно развивается".

Руководитель республики добавил, что по федеральной программе ведется и строительство хранилищ для собранных фруктов и овощей. "Сейчас идет строительство фруктохранилища на 25 тысяч тонн. К концу года стройка завершается, и как раз к сбору урожая эти хранилища будут полностью загружены", — сообщил он. По словам Битарова, ввод этих объектов также помогает решить проблему занятости, "тем более это сельские населенные пункты, где особенно остро стоит вопрос трудоустройства".

По оценке главы республики, "на сегодняшний день удается сохранить стабильность на рынке труда". "Уровень безработицы на 1 января 2018 года составил 2,6%, снизившись по сравнению с показателем соответствующего периода прошлого года на 0,2 процентного пункта", — доложил Битаров.

"Очень важно эту работу (по созданию новых рабочих мест) продолжить, имея в виду и реализацию стратеги (развития Северной Осетии), и создание новых предприятий, рабочих мест, где могли бы трудиться жители республики. Примеры, которые Вы привели, свидетельствуют о том, что эта задача решается, но впереди очень много работы", — указал Медведев.