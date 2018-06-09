РадиоSputnik
Радио Sputnik
Проекты
 
США
Сменить фон
Экономика

Проект по повышению производительности труда должен охватить 20 регионов

14:2709.06.2018
(обновлено: 14:28 09.06.2018)
01220
© РИА Новости / Григорий СысоевПерейти в фотобанкМинистр труда и социальной защиты РФ Максим Топилин. Архивное фотоМинистр труда и социальной защиты РФ Максим Топилин. Архивное фото
© РИА Новости / Григорий Сысоев
Перейти в фотобанк

МОСКВА, 9 июн — РИА Новости. География проекта по повышению производительности труда и поддержке занятости должна расширяться и к 2019 году охватить еще не менее 20 регионов, заявил министр труда и социальной защиты РФ Максим Топилин в ходе совещания, посвященного мероприятиям программы "Повышение производительности труда и поддержка занятости".

В обсуждении приняли участие представители Минтруда России, Минэкономики России, ФСС России, ВНИИ труда Минтруда России, органов власти регионов – участников мероприятий в области поддержки занятости.

Топилин призвал региональные власти "обеспечить в 2018 году 100-процентное выполнение намеченных планов".

Министр экономического развития РФ Максим Орешкин. Архивное фото
© РИА Новости / Евгений Биятов
Перейти в фотобанк
Орешкин сообщил подробности о программе повышения производительности труда
Он также подчеркнул, что следует расширить географию проекта. "В 2019 году необходимо подключить к реализации мероприятий по занятости не менее 20 регионов", — цитирует министра пресс-служба ведомства. По словам помощника министра экономического развития РФ Юлии Урожаевой, данная задача является выполнимой, поскольку ряд регионов уже заявили о намерении участвовать в приоритетной программе.

Министр отметил, что вся работа по формированию проекта в области поддержки занятости на следующий год должна завершиться до 1 сентября.

Кроме того, Максим Топилин обозначил, что в двух регионах – Тюменской области и Пермском крае – успешно применен комплекс диагностических инструментов "РОСТ" (разработка ВНИИ труда Минтруда России), направленный на выявление резервов повышения производительности труда на предприятиях. Министр предложил распространить данный инструментарий по всем регионам страны.

По данным Минтруда, в 2018 году в качестве пилотных регионов выступили шесть субъектов РФ: Самарская область, Тульская область, Республика Башкортостан, Республика Татарстан, Пермский край и Тюменская область.

Форум Производительность 360 в Нижнем Новгороде
© Фото : пресс-служба губернатора Нижегородской области
Нижегородская область запустила программу по производительности труда

Участниками эксперимента являются 96 предприятий, их работники пройдут опережающее профессиональное обучение, профессиональную переподготовку и повышение квалификации, в том числе по бережливому производству, проектному управлению, цифровой экономике. Планируется, что к проекту будет привлечено около 8 тысяч человек.

На реализацию данных мероприятий из федерального бюджета выделено 525,4 миллиона рублей, из региональных бюджетов – 171 миллион рублей.

Комментировать
Экономика
Комментировать
Новости
Авторы
Спецпроекты
ПРЕСС-ЦЕНТР
Клиентам
Об Агентстве

РЕКЛАМА

Версия 5.1.11 beta. Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.

Правила использования материалов МИА «Россия сегодня»

© 2018 МИА «Россия сегодня»

Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640

Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие "Международное информационное агентство "Россия сегодня" (МИА "Россия сегодня").

Главный редактор: Анисимов А.С.

Адрес электронной почты Редакции: internet-group@rian.ru

Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601

Настоящий ресурс содержит материалы 18+

Рейтинг@Mail.ru
Партнер Рамблера
Наверх
Авторизация
Регистрация
Восстановление пароля
Политика конфиденциальности
He правильное имя пользователя или пароль
Войти через социальные сети
FacebookВконтакте
TwitterОдноклассники
Регистрация
Авторизация
Политика конфиденциальности
E-mail
Пароль
Подтверждение пароля
Введите код с картинки
He правильное имя пользователя или пароль
* Все поля обязательны к заполнению
Восстановление пароля
Авторизация
Регистрация
E-mail
Инструкции для восстановления пароля высланы на
Смена региона
Идет загрузка...
Произошла ошибка... Повторить
правила комментирования материалов

Регистрация пользователя в сервисе РИА Клуб на сайте Ria.Ru и авторизация на других сайтах медиагруппы МИА «Россия сегодня» при помощи аккаунта или аккаунтов пользователя в социальных сетях обозначает согласие с данными правилами.

Пользователь обязуется своими действиями не нарушать действующее законодательство Российской Федерации.

Пользователь обязуется высказываться уважительно по отношению к другим участникам дискуссии, читателям и лицам, фигурирующим в материалах.

Публикуются комментарии только на тех языках, на которых представлено основное содержание материала, под которым пользователь размещает комментарий.

На сайтах медиагруппы МИА «Россия сегодня» может осуществляться редактирование комментариев, в том числе и предварительное. Это означает, что модератор проверяет соответствие комментариев данным правилам после того, как комментарий был опубликован автором и стал доступен другим пользователям, а также до того, как комментарий стал доступен другим пользователям.

Комментарий пользователя будет удален, если он:

  • не соответствует тематике страницы;
  • пропагандирует ненависть, дискриминацию по расовому, этническому, половому, религиозному, социальному признакам, ущемляет права меньшинств;
  • нарушает права несовершеннолетних, причиняет им вред в любой форме;
  • содержит идеи экстремистского и террористического характера, призывает к насильственному изменению конституционного строя Российской Федерации;
  • содержит оскорбления, угрозы в адрес других пользователей, конкретных лиц или организаций, порочит честь и достоинство или подрывает их деловую репутацию;
  • содержит оскорбления или сообщения, выражающие неуважение в адрес МИА «Россия сегодня» или сотрудников агентства;
  • нарушает неприкосновенность частной жизни, распространяет персональные данные третьих лиц без их согласия, раскрывает тайну переписки;
  • содержит ссылки на сцены насилия, жестокого обращения с животными;
  • содержит информацию о способах суицида, подстрекает к самоубийству;
  • преследует коммерческие цели, содержит ненадлежащую рекламу, незаконную политическую рекламу или ссылки на другие сетевые ресурсы, содержащие такую информацию;
  • имеет непристойное содержание, содержит нецензурную лексику и её производные, а также намёки на употребление лексических единиц, подпадающих под это определение;
  • содержит спам, рекламирует распространение спама, сервисы массовой рассылки сообщений и ресурсы для заработка в интернете;
  • рекламирует употребление наркотических/психотропных препаратов, содержит информацию об их изготовлении и употреблении;
  • содержит ссылки на вирусы и вредоносное программное обеспечение;
  • является частью акции, при которой поступает большое количество комментариев с идентичным или схожим содержанием («флешмоб»);
  • автор злоупотребляет написанием большого количества малосодержательных сообщений, или смысл текста трудно либо невозможно уловить («флуд»);
  • автор нарушает сетевой этикет, проявляя формы агрессивного, издевательского и оскорбительного поведения («троллинг»);
  • автор проявляет неуважение к русскому языку, текст написан по-русски с использованием латиницы, целиком или преимущественно набран заглавными буквами или не разбит на предложения.

Пожалуйста, пишите грамотно — комментарии, в которых проявляется пренебрежение правилами и нормами русского языка, могут блокироваться вне зависимости от содержания.

Администрация имеет право без предупреждения заблокировать пользователю доступ к странице в случае систематического нарушения или однократного грубого нарушения участником правил комментирования.

Пользователь может инициировать восстановление своего доступа, написав письмо на адрес электронной почты moderator@rian.ru

В письме должны быть указаны:

  • Тема – восстановление доступа
  • Логин пользователя
  • Объяснения причин действий, которые были нарушением вышеперечисленных правил и повлекли за собой блокировку.

Если модераторы сочтут возможным восстановление доступа, то это будет сделано.

В случае повторного нарушения правил и повторной блокировки доступ пользователю не может быть восстановлен, блокировка в таком случае является полной.

Чтобы связаться с командой модераторов, используйте адрес электронной почты moderator@rian.ru или воспользуйтесь формой обратной связи.

Заявка на размещение пресс-релиза
Компания
Контактное лицо
Контактный телефон или E-mail
Комментарий
Введите код с картинки
Все поля обязательны к заполнению. Услуга предоставляется на коммерческой основе.
Заявка успешно отправлена