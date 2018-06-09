Проект по повышению производительности труда должен охватить 20 регионов

МОСКВА, 9 июн — РИА Новости. География проекта по повышению производительности труда и поддержке занятости должна расширяться и к 2019 году охватить еще не менее 20 регионов, заявил министр труда и социальной защиты РФ Максим Топилин в ходе совещания, посвященного мероприятиям программы "Повышение производительности труда и поддержка занятости".

В обсуждении приняли участие представители Минтруда России, Минэкономики России, ФСС России, ВНИИ труда Минтруда России, органов власти регионов – участников мероприятий в области поддержки занятости.

Топилин призвал региональные власти "обеспечить в 2018 году 100-процентное выполнение намеченных планов".

Он также подчеркнул, что следует расширить географию проекта. "В 2019 году необходимо подключить к реализации мероприятий по занятости не менее 20 регионов", — цитирует министра пресс-служба ведомства. По словам помощника министра экономического развития РФ Юлии Урожаевой, данная задача является выполнимой, поскольку ряд регионов уже заявили о намерении участвовать в приоритетной программе.

Министр отметил, что вся работа по формированию проекта в области поддержки занятости на следующий год должна завершиться до 1 сентября.

Кроме того, Максим Топилин обозначил, что в двух регионах – Тюменской области и Пермском крае – успешно применен комплекс диагностических инструментов "РОСТ" (разработка ВНИИ труда Минтруда России), направленный на выявление резервов повышения производительности труда на предприятиях. Министр предложил распространить данный инструментарий по всем регионам страны.

По данным Минтруда, в 2018 году в качестве пилотных регионов выступили шесть субъектов РФ: Самарская область, Тульская область, Республика Башкортостан, Республика Татарстан, Пермский край и Тюменская область.

Участниками эксперимента являются 96 предприятий, их работники пройдут опережающее профессиональное обучение, профессиональную переподготовку и повышение квалификации, в том числе по бережливому производству, проектному управлению, цифровой экономике. Планируется, что к проекту будет привлечено около 8 тысяч человек.

На реализацию данных мероприятий из федерального бюджета выделено 525,4 миллиона рублей, из региональных бюджетов – 171 миллион рублей.