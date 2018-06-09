США обеспокоены зависимостью Македонии от российского газа

БЕЛГРАД, 9 июн – РИА Новости. Посол США в Скопье Джес Бейли высказал обеспокоенность Вашингтона зависимостью Македонии от поставок российского природного газа и посоветовал местному руководству обратить внимание на "Южный газовый коридор" и американский СПГ.

Свое заявление Бейли сделал на конференции "Македонский энергетический форум 2018" в городе Струга, в котором приняли участие представители стран Европы и США.

"Все еще есть 11 стран, которые более чем на 75% зависят от российского газа, в то время как остальные — только наполовину. Македония – одна из пяти наиболее ранимых, то есть чувствительных стран в случае закрытия потока российского газа. Выражусь яснее – у США нет цели препятствовать снабжению российским газом", — сказал он, добавив, что США на "100%" привержены "снижению или устранению рисков". По его словам, "мы видели, как зависимостью от российского газа" злоупотребляют.

В РФ неоднократно заявляли, что США используют политические средства на рынке энергоресурсов в ущерб ЕС.

В настоящий момент реализуется проект "Северный поток-2", который предполагает строительство двух ниток газопровода общей мощностью 55 миллиардов кубометров газа в год от побережья России через Балтийское море до Германии. Новый трубопровод планируется построить рядом с действующим "Северным потоком". Против реализации проекта выступает ряд стран, в частности, Украина, которая опасается потерять доходы от транзита российского газа, и США, имеющие амбициозные планы по экспорту в Европу своего сжиженного природного газа.

Российский лидер Владимир Путин заявлял, что президент США Дональд Трамп, высказываясь против "Северного потока-2", преследует интересы бизнеса США в поставках сжиженного газа в Европу.

Ранее президент Австрии заявил, что СПГ из США в два-три раза дороже российского газа, Европе нет смысла менять поставки из РФ на американские.

"США долгое время поддерживает проекты, такие как "Южный газовый коридор", который дает возможность центральной и южной Европе получать газ из Азербайджана. Также начнутся поставки СПГ из США в терминалы на севере Греции", — отметил посол США, слова которого цитирует новостной портал "Фокус".

Согласно официальным данным, годовая потребность Македонии в природном газе составляет 250 миллионов кубических метров. В настоящее время республика получает природный газ по международному "коридору 8" из России через Украину, Молдавию, Румынию и Болгарию.