РЖД отремонтирует автодороги, разрушенные при укладке пути в обход Украины

ВОРОНЕЖ, 9 июн — РИА Новости. РЖД выделит 1,1 миллиарда рублей на ремонт автомобильных дорог в Кантемировском районе Воронежской области, которые были разрушены интенсивным движением большегрузов при строительстве железнодорожного участка на направлении "Журавка – Миллерово", говорится в сообщении облправительства.

Двухпутную электрифицированную линию в обход Украины начали строить на участке Журавка-Миллерово после ухудшения отношений с Украиной в 2014 году. До этого российские поезда, следующие на юг РФ, проходили небольшой участок по территории Украины. Строительные работы были завершены в августе 2017 года.

Накануне во время рабочей поездки в Кантемировский район врио губернатора Воронежской области Александр Гусев осмотрел участок автомобильной дороги, разрушенный интенсивным движением.

"За тот период, когда строилась железная дорога, состояние автомобильных дорог превратилось не только в ненормативное, но и непригодное. Мы еще в прошлом году сумели договориться с РЖД о том, что они компенсируют нам деньгами ремонт дорог. Это произошло, президент РЖД соответствующее решение принял, все документы подписаны, и средства эти — 1 миллиард 100 миллионов рублей – у нас появятся в ближайшее время. Мы все деньги оставим здесь на территории", — сказал Гусев.

Он добавил, что примерно 850 миллионов пойдет непосредственно на восстановление, остальные деньги пойдут на реконструкцию дорог к прилегающим селам.

"Если мы не сумеем все деньги в этом году освоить, они переходящим остатком пойдут на будущий год, но мы постараемся в текущем году все основные дороги сделать", — сказал глава региона.

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