Аэрофлот проведет среди пассажиров фотоконкурс по случаю Дня России

МОСКВА, 9 июн — РИА Новости. В День России, 12 июня, Аэрофлот проведет традиционный фотоконкурс "Россия всегда со мной", сообщает пресс-служба авиакомпании.

"Авиакомпания предлагает своим пассажирам сделать снимки с российским флагом. Обеспечены широкие возможности участия в праздничной акции — флаги России будут раздаваться на собственных рейсах Аэрофлота, вылетающих в этот день из Москвы. Конкурс стартует с наступлением 12 июня в социальных сетях ВКонтакте и англоязычном Facebook". — говорится в пресс-релизе.

Всего для проведения мероприятия заказаны 50 тысяч флажков — именно столько пассажиров Аэрофлота планируют отправиться в этот праздничный день в путешествие из аэропорта Шереметьево.

Пресс-служба отмечает, что площадкой проведения творческого конкурса "Россия всегда со мной" фактически станет весь мир. Никаких жестких критериев к снимкам не предъявляется. Это могут быть и селфи, и обычные фотографии. Главное условие — фотография должна быть авторской, а в кадре обязательно присутствие флага России, которая в этот день отмечает свой государственный праздник.

Победители и призеры конкурса на самую лучшую праздничную фотографию получат в качестве награды модели самолетов, которые входят в парк воздушных судов Аэрофлота — самый молодой среди крупнейших авиакомпаний мира с активным флотом более 100 машин.

В категорию победителей войдут шесть авторов. Им будут вручены большие точные копии самолетов Аэрофлота в масштабе 1:100.

Еще шесть человек разделят второе место. Призом для них станут точные копии воздушных судов в масштабе 1:144. Это будут модели в юбилейной ливрее, которая создана специально к 95-летию Аэрофлота по мотивам русской национальной росписи в бело-синих тонах.