Эксперты рассказали, как сбор на импортные вина повлияет на рынок

КРАСНОДАР, 9 июн – РИА Новости, Михаил Волкодав. Сбор на импортные вина и алкоголь, предложенный бизнес-омбудсменом, председателем совета Союза виноградарей и виноделов России Борисом Титовым, существенно не изменит рынок, но позитивно скажется на виноградарстве, если средства от сбора направить в отрасль, считают опрошенные РИА Новости эксперты на Кубани.

Как сообщила в субботу газета "Ведомости", Титов предложил ввести в России сбор на импорт вина и крепкого алкоголя. По мнению Титова, для развития отечественного виноделия необходимо снизить конкуренцию с дешевыми импортными винами и увеличить поддержку. Виноделы ежегодно получают более 1 миллиарда рулей, но для достижения целей требуется не менее 50 миллиардов.

Президент Союза виноградарей и виноделов Леонид Попович уточнил, что сбор планируется вводить по мере развития виноградарства, и он не должен превышать 30 рублей с бутылки.

Направить на виноградство

Начальник управления виноградарства и винодельческой промышленности министерства сельского хозяйства Краснодарского края Олег Толмачев считает инициативу хорошей. По его мнению, "совсем дешевые плохие вина при прибавлении к их цене суммы сбора исчезнут".

"Если вино качественное, то эти планируемые 30 рублей ни на что не повлияют. Вопрос только в том, куда эти деньги направить. Если просто в бюджет, он их не заметит. Если конкретно в виноградарство: российское, крымское, кубанское – это нормальные деньги, которые могут двинуть отрасль", — считает он.

При этом Толмачев не видит смысла в настоящее время устанавливать сбор на сами виноматериалы.

"В центр России завозится до 70% импортных виноматериалов, в Краснодарский край – порядка 20%. Они позволяют существовать многим предприятиям, разливать и платить деньги в бюджет… Своего материала у нас недостаточно. Мы выпиваем больше, чем имеем виноградников. Взять с готовой бутылки и направить на виноградарство – это правильное решение. Может, лет через 10 придется тормозить налив виноматериалов, но пока нет смысла", – поясняет он.

Импортные вина останутся конкурентоспособны

Доцент кафедры виноградарства Кубанского госагроуниверситета Дмитрий Козаченко уверен, что планируемый сбор не повлияет на рынок, а импортные вины не уйдут с прилавков магазинов.

"Борис Юрьевич (Титов – ред.) в чем-то, конечно, прав. Наши бизнесмены завозят винную продукцию за 1-1,5 евро за бутылку, у нас ее продают за 10. По алкогольной – берут за 4-5 евро, продают за 20. Маржа огромная. И сбор существенно на конъюнктуру рынка не повлияет. Хотя деньги мы получим", — сказал он.

Козаченко отметил, что на ценообразование западных вин влияет, в частности, отсутствие аналогов системы ЕГАИС.

"Что касается задачи повысить конкурентоспособность наших вин… У нас цены очень высокие. Мы пытаемся продать нашу продукцию за границу. Но шикарные вина там идут по 3-4 евро. У нас качеством похуже – 15-20. У этого есть и объективные причины, в том числе отсутствие у западных конкурентов системы по учету оборота алкоголя ЕГАИС. Импортные вина все равно останутся конкурентоспособны", – считает эксперт.