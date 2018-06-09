СЕЛО САБУРОВКА (Саратовская область), 9 июн — РИА Новости. Новым "Саратовским авиалиниям" для получения сертификата эксплуатанта необходимо обновить парк самолетов и изменить подходы к обеспечению безопасности, заявил глава Росавиации Александр Нерадько.

Как сообщали в Минтрансе РФ в начале июня, акционер авиакомпании "Саратовские авиалинии", которая с 31 мая лишилась сертификата эксплуатанта и прекратила деятельность, подал заявку в Росавиацию на получение сертификата эксплуатанта для новой авиакомпании с прежним названием.

"Саратовские авиалинии" уже подали заявку на получение нового сертификата эксплуатанта. В этой заявке присутствуют все те же самые самолеты, которые находились в распоряжении авиакомпании, тот же самый руководящий персонал, хотя мы договаривались с собственником авиакомпании, что заявка будет предусматривать эксплуатацию новых типов воздушных судов, новых самолетов, более комфортабельных и безопасных", — сказал Нерадько журналистам в субботу на площадке строящегося аэропорта "Гагарин" под Саратовом.

Он отметил, что эта заявка находится сейчас в работе и в установленные сроки авиакомпании получит ответ из Росавиации. По словам главы ведомства, шансы получить сертификат у компании есть при соблюдении ряда условий.

"Выходить с тем же "багажом", когда мы видели, какие осуществляются недостатки в области обеспечения безопасности полетов, на мой взгляд, несерьезно. Но тем не менее собственник авиакомпании заявлял о том, что он изменит подходы в руководстве авиакомпании. Если это произойдет, то заявка имеет шанс быть рассмотренной и получить положительное заключение", — добавил Нерадько.