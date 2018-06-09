GxP-саммит по повышению престижа профессий в фармотрасли пройдет в июле

МОСКВА, 9 июн — РИА Новости. Второй Международный межвузовский GxP-саммит "Выбор лучших. Время вперёд", направленный на повышение престижа профессий в фармацевтической промышленности, пройдет с 3 по 6 июля в г.Сочи (площадка Роза Хутор), говорится в сообщении ФБУ "Государственный институт лекарственных средств и надлежащих практик", выступающего наряду с Минпромторгом РФ организатором мероприятия.

Миссия саммита — выявление и целевая поддержка талантливых молодых представителей фармацевтической отрасли.

Самое важное событие GxP-саммита — отбор будущих победителей конкурса. Участники саммита — студенты и аспиранты — выполняют ряд специально разработанных заданий. По итогам своей работы каждый из них получает баллы, которые суммируются с баллами, полученными за конкурсную работу, написанную до саммита. Кроме того, участники и гости мероприятия имеют возможность завязать контакты с представителями фармацевтической отрасли, получить ответы по вопросам будущего трудоустройства, которые помогут сориентироваться в профессиональном пространстве, принять правильное решение.

В работе первого GхP-саммита приняли участие более 200 делегатов, включая ведущих представителей индустрии, ВУЗов, лучших студентов и аспирантов из 23 городов России, и других стран ЕАЭС (Беларуси, Армении, Казахстана).

В рамках II Всероссийского GxP-саммита планируется участие более 500 делегатов из России и стран ЕАЭС. Также к участию будут приглашены делегации из ряда дружественных стран, таких как Иран, Сирийская Арабская Республика и другие.