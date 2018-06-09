Эксперт рассказал, как сбор на импорт алкоголя повлияет на виноделие в РФ

РОСТОВ-НА-ДОНУ, 9 июн – РИА Новости, Юлия Насулина. Сбор на импорт вина и виноматериалов, который предложил ввести бизнес-омбудсмен РФ Борис Титов, даст развитие отечественному виноделию и повысит продажи вина из РФ, считает директор по продажам одного из крупнейших производителей игристых и шампанских вин в России ОАО "Цимлянские вина" (Ростовская область) Сергей Николаев.

Идея ограничения импорта виноматериалов в Россию обсуждается уже несколько лет. Еще в августе 2015 года экс-министр сельского хозяйства Александр Ткачев предложил увеличить в несколько раз пошлины на импорт сырья для производства вина. Развития эта инициатива, однако, не получила. Российские виноделы указывали, что отечественное производство не в полной мере обеспечивает их потребности в сырье.

В мае бизнес-омбудсмен Борис Титов (его семья владеет компанией "Абрау-Дюрсо", одним из крупнейших производителей вин в России) обратился к президенту РФ Владимиру Путину с предложениями по развитию отечественного виноделия. Титов предложил увеличить поддержку отрасли, в том числе, за счет введения сбора на импорт вина, виноматериалов, коньячных спиртов и, возможно, крепкого алкоголя.

"Хорошее предложение. Более качественный продукт будет заезжать в Россию из-за границы, и наше виноделие получит большее развитие", — сказал РИА Новости Николаев, отметив, что в настоящее время импортируется в основном более дешевый алкоголь.

Кроме того, по его словам, увеличится разрыв между импортным и отечественным алкоголем в цене, что повысит продажи российского вина.