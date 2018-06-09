"Дыра" в капитале "Русского торгового банка" составила 4,4 миллиарда рублей

МОСКВА, 9 июн — РИА Новости. Совокупная разница между величиной обязательств и активов московского "Русского торгового банка" (РТБК), лишившегося лицензии в апреле, составила 4,403 миллиарда рублей, говорится в вестнике Банка России.

Активы банка по результатам обследования составили 2,62 миллиарда рублей, обязательства — 7,024 миллиарда рублей.

ЦБ РФ с 20 апреля отозвал лицензию "Русского торгового банка" из-за неисполнения требований законодательства РФ и нормативных актов ЦБ, регулирующих банковскую деятельность. Кроме того, были установлены факты существенной недостоверности отчетных данных. Центробанк также принял во внимание наличие реальной угрозы интересам кредиторов и вкладчиков.

В апреле Агентство по страхованию вкладов (АСВ) сообщало, что выплаты вкладчикам лишенного лицензии "Русского торгового банка" составят около 6,3 миллиарда рублей.

По величине активов, согласно данным ЦБ, банк РТБК занимал 215-е место в банковской системе РФ.