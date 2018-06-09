"Аэрофлот" получил сорок третий российский самолёт Sukhoi Superjet 100

Sukhoi Superjet 100 на стоянке самолетов в аэропорту Шереметьево в Москве

Sukhoi Superjet 100 на стоянке самолетов в аэропорту Шереметьево в Москве

МОСКВА, 9 июн — РИА Новости. Компания "Аэрофлот" получила сорок третий самолёт Sukhoi Superjet 100 (SSJ100), говорится в сообщении компании.

Поставка осуществляется в рамках твёрдого контракта, заключённого Аэрофлотом с лизинговой компанией "ВЭБ-лизинг" и Объединённой авиастроительной корпорацией.

Новый самолет SSJ100 c бортовым номером RA-89111 получил имя "Иван Кожедуб" в честь легендарного советского лётчика, трижды Героя Советского Союза Ивана Никитовича Кожедуба. Самолет начнёт выполнять рейсы в рамках маршрутной сети Аэрофлота уже в ближайшие недели. Авиалайнер имеет двухклассную компоновку: 12 кресел в салоне бизнес-класса и 75 в салоне эконом.

Как отмечается в сообщении, "Аэрофлот" на сегодняшний день является крупнейшим эксплуатантом SSJ100 и планирует увеличить количество воздушных судов данного типа в своем самолётном парке до 50. Самолёты Sukhoi Superjet 100 выполняют рейсы по маршрутной сети Аэрофлота внутри России, в страны СНГ, а также в ряд европейских стран.

"Аэрофлот" входит в топ-20 крупнейших авиакомпаний мира. Компания располагает самым молодым самолётным парком в мире среди авиакомпаний с численностью более ста воздушных судов. В 2017 году Аэрофлот перевёз 32,8 миллиона человек, а с учётом авиакомпаний Группы "Аэрофлот" — 50,1 миллиона человек.