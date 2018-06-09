Организаторы рассказали о работе волонтеров на ВЭФ-2018

ВЛАДИВОСТОК, 9 июн – РИА Новости. Более 500 волонтеров примут участие в работе IV Восточного экономического форума, который пройдет в сентябре во Владивостоке, сообщает Росконгресс.
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7.6%Я уже волонтер
61.2%Нет, всем должно заниматься государство
"Предполагается, что с 25 по 29 августа пройдет вторая волна обучения и экзаменов для тех претендентов, которые не успели посетить обучение в первую волну. Всего для работы на Восточном экономическом форуме 2018 года будет отобрано около 530 волонтеров из Приморского края и других регионов Дальнего Востока", — говорится в сообщении.
По итогам конкурса в волонтерский корпус ВЭФ также войдут 35 человек из числа лучших волонтеров ПМЭФ-2018.
В 2017 году для работы на Восточном экономическом форуме работали около 500 волонтеров.
Четвертый Восточный экономический форум (ВЭФ-2018) пройдет во Владивостоке 11-13 сентября. В 2017 году в форуме приняли участие представители более 60 стран мира. На его полях было подписано более 200 соглашений с объёмом инвестиций более 2,5 триллиона рублей.