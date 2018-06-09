Глава Росавиации призвал ускорить строительство нового аэропорта в Саратове

СЕЛО САБУРОВКА (Саратовская область), 9 июн — РИА Новости, Эдуард Демьянец. Строительство нового аэропорта Саратова "Гагарин" необходимо ускорить, заявил глава Росавиации Александр Нерадько.

"Очень важно нам сейчас обеспечить синхронизацию работы по аэропортовому комплексу, по федеральной части, по аэродромной… У нас аэропорт "Гагарин" — это вводной объект 2019 года. Сейчас необходимо нарастить темпы, особенно по федеральной части, чтобы обеспечить его (аэропорта) ввод в начале лета 2019 года", — сказал Нерадько в субботу на совещании на строительной площадке будущего аэропорта.

Единственный действующий аэропорт Саратова "Центральный", открытый в 1931 году, эксплуатирует авиакомпания "Саратовские авиалинии", у которой с 31 мая аннулирован сертификат эксплуатанта. Компания прекратила полеты и объявила о массовом сокращении штата.

Новый аэропорт "Гагарин", строящийся у села Сабуровка в 30 километрах от Саратова, планируется ввести в эксплуатацию в середине 2019 года. После этого действующий аэропорт намечено закрыть.