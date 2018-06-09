Глава Росавиации призвал ускорить строительство нового аэропорта в Саратове

СЕЛО САБУРОВКА (Саратовская область), 9 июн — РИА Новости, Эдуард Демьянец. Строительство нового аэропорта Саратова "Гагарин" необходимо ускорить, заявил глава Росавиации Александр Нерадько.
Единственный действующий аэропорт Саратова "Центральный", открытый в 1931 году, эксплуатирует авиакомпания "Саратовские авиалинии", у которой с 31 мая аннулирован сертификат эксплуатанта. Компания прекратила полеты и объявила о массовом сокращении штата.
Новый аэропорт "Гагарин", строящийся у села Сабуровка в 30 километрах от Саратова, планируется ввести в эксплуатацию в середине 2019 года. После этого действующий аэропорт намечено закрыть.