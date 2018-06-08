Греф раскритиковал идею расширения системы страхования вкладов

МОСКВА, 8 июня — РИА Новости. Сбербанк отрицательно относится к расширению системы страхования вкладов, это перекладывание проблем неэффективных банков на эффективные, заявил глава Сбербанка Герман Греф.

Российские власти всерьез задумались о развитии системы страхования вкладов в банках — эта тема стала одной из главных на пленарной сессии Международного финансового конгресса в Санкт-Петербурге. Глава Банка России Эльвира Набиуллина заявила, что предельная сумма страхового возмещения вкладчикам в России скоро может существенно вырасти с нынешних 1,4 миллиона рублей. Глава АСВ Юрий Исаев сообщил, что речь идет о повышении предельной суммы страховки до 10 миллионов рублей.

"(То есть — ред.) не увеличить возможности системы страхования вкладов, а еще раз возложить бремя неэффективных банков на здоровые банки. Отношусь к этому исключительно отрицательно", — сказал Греф на пресс-конференции, отвечая на вопрос, как глава крупнейшего российского банка относится к идее повысить страховую сумму до 10 миллионов рублей.

По его словам, эта инициатива не обсуждалась с представителями банка, в то время как Сбербанк, по словам Грефа, заплатил "40 с лишним миллиардов". "Это плата за что? За то, что кто-то где-то увёл банковские сбережения и кто-то за этим не досмотрел? Это та самая налоговая нагрузка, о которой мы говорили… Это те деньги, которые мы не будем вкладывать в новые продукты, технологии, мы их отдадим на компенсацию этих самых денег, которые так называемые банкиры и остальные товарищи вывели в офшоры или просто-напросто растранжирили", — возмутился Греф.