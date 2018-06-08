Россия и Китай согласовали общий вид нового дальнемагистрального самолета

МОСКВА, 8 июн — РИА Новости. Объединенная авиастроительная корпорация (ОАК) и "Китайская корпорация гражданского авиастроения" (COMAC) согласовали общий вид российско-китайского широкофюзеляжного дальнемагистрального самолета CR929, говорится в сообщении ОАК.
"Согласование сторонами общего вида самолета CR929 – важнейший шаг для дальнейшего формирования единого технического облика самолетов семейства CR929. Это обеспечивает переход на этап полномасштабной совместной проработки конструкции и систем самолета, в том числе, в рамках работ с потенциальными поставщиками оборудования и компонентов", — заявил главный конструктор с российской стороны Максим Литвинов на церемонии подписания сторонами схемы общего вида самолета CR929.
Чен Инчун, главный конструктор CR929 с китайской стороны, поздравил команду инженеров России и Китая и также отметил значимость этапа согласования общего вида самолета CR929 для дальнейшей работы по программе.