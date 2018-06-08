Россия и Китай согласовали общий вид нового дальнемагистрального самолета

МОСКВА, 8 июн — РИА Новости. Объединенная авиастроительная корпорация (ОАК) и "Китайская корпорация гражданского авиастроения" (COMAC) согласовали общий вид российско-китайского широкофюзеляжного дальнемагистрального самолета CR929, говорится в сообщении ОАК.

"Достигнуты соглашения по основным геометрическим характеристикам воздушного судна: размах и форма крыла, длина фюзеляжа, размеры носовой и хвостовой части фюзеляжа, размеры и форма оперения, расположение двигателей, шасси и дверей", — говорится в сообщении.

"Согласование сторонами общего вида самолета CR929 – важнейший шаг для дальнейшего формирования единого технического облика самолетов семейства CR929. Это обеспечивает переход на этап полномасштабной совместной проработки конструкции и систем самолета, в том числе, в рамках работ с потенциальными поставщиками оборудования и компонентов", — заявил главный конструктор с российской стороны Максим Литвинов на церемонии подписания сторонами схемы общего вида самолета CR929.

Чен Инчун, главный конструктор CR929 с китайской стороны, поздравил команду инженеров России и Китая и также отметил значимость этапа согласования общего вида самолета CR929 для дальнейшей работы по программе.

Россия и Китай намерены реализовать планы по созданию самолета к 2025-2027 годам. По замыслу сторон, создаваемый лайнер вместимостью 250-300 пассажиров составит конкуренцию самолетам других ведущих мировых авиапроизводителей — европейского Airbus и американского Boeing — и займет существенную долю рынка не только в России и Китае, но и в других странах. Стоимость программы на данный момент оценивается в диапазоне 13-20 миллиардов долларов. Первый полет самолета ожидается в 2025 году.