Экс-глава ЦБ Игнатьев вновь избран председателем набсовета Сбербанка

МОСКВА, 8 июн — РИА Новости. Советник председателя Банка России, экс-глава ЦБ Сергей Игнатьев переизбран председателем наблюдательного совета Сбербанка, сообщил глава банка Герман Греф.

"Главой наблюдательного совета Сбербанка избран Сергей Михайлович Игнатьев", — сказал Греф на пресс-конференции после годового собрания акционеров крупнейшего российского банка.

Игнатьев, возглавлявший Центральный банк РФ в 2002-2013 годах, является бессменным председателем набсовета Сбербанка с 2002 года. В настоящее время он занимает пост советника председателя ЦБ РФ и входит в совет директоров Банка России. В 1997-2002 годах Сергей Игнатьев был первым заместителем министра финансов РФ.