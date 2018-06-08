МОСКВА, 8 июн — РИА Новости. "ЮТэйр" рассматривает расширение маршрутной сети на Дальнем Востоке за счет субсидируемых перелетов, сообщил РИА Новости президент компании "ЮТэйр — Пассажирские авиалинии" Павел Пермяков.

В четверг президент РФ Владимир Путин заявил о необходимости расширить географию субсидируемых авиаперелетов с Дальнего Востока в другие города России и предложил расширить применение субсидий. В Минтрансе РФ в свою очередь сообщили о подготовке предложений о расширении маршрутной сети субсидируемых перелетов на Дальний Восток.

"ЮТэйр" рассматривает новые маршруты на Дальнем Востоке за счет субсидированных перевозок. Субсидии нужно делать круглогодичными, а не сезонными (как сейчас), чтобы сглаживать пиковую нагрузку летом. Но важно не сокращать программы поддержки других регионов, потому что прямые перелеты нужно развивать по всей России", — сообщил Пермяков.

Авиабилеты на Дальний Восток по льготным ценам могут купить граждане РФ до 23 лет, женщины старше 55 лет и мужчины старше 60 лет, инвалиды первой группы любого возраста и сопровождающее лицо, а также лицо, сопровождающее ребенка-инвалида, и инвалид с детства второй или третьей группы. В 2018 году по субсидированным маршрутам осуществляют перевозки компании "Аэрофлот", "Алроса", "Якутия", "ЮТэйр", "НордСтар", "Уральские авиалинии" и "Сибирь".

"ЮТэйр" в текущем году выполняет субсидируемые перелеты по маршрутам Нарьян-Мар — Москва и Анадырь — Москва.

Авиакомпания "ЮТэйр" входит в группу "ЮТэйр", которая включает в себя компании, осуществляющие эксплуатацию самолетов и вертолетов, а также компании по ремонту и техническому обслуживанию воздушных судов, подготовке персонала, сервисному обеспечению рейсов и продаже авиаперевозок. В 2018 году авиакомпания намерена нарастить пассажиропоток на 12%, до 8,2 миллиона человек.