МОСКВА, 8 июн — РИА Новости. Дополнительный прирост конечных цен на электроэнергию из-за изменений в тарифном регулировании для энергосбытовых компаний может составить в среднем 2,5%, но будет растянут на три года, оценил для РИА Новости директор института проблем ценообразования и регулирования естественных монополий НИУ ВШЭ Илья Долматов.
Институт провел мониторинг опубликованных по 46 регионам РФ тарифных решений для крупнейших гарантирующих поставщиков. Согласно его результатам, рост выручки энергосбытов из-за введения эталонного принципа (без сдерживающих механизмов переходного периода) в среднем в 1,5 раза выявлен по 44 регионам, снижение выручки в среднем на 20% — по двум регионам. Долматов подчеркнул, что сбытовая надбавка – это примерно 5% конечной цены на электроэнергию, а значит, прибавка в процентах к полной цене будет куда менее заметная.
"С июля этого года точно не следует ожидать существенных тарифных последствий. Если документ (методика ФАС по расчетам тарифа — ред.) сохранится в неизменном виде, рост цен за счет внедрения методики может составить в среднем порядка 2,5%, однако он будет "сглажен" в 2018-2020 годах", — прокомментировал Долматов.
"К 2020 году плановая выручка гарантирующих поставщиков существенно возрастет. Это либо увеличит тарифную нагрузку на конечных потребителей, либо ограничит финансирование других регулируемых сегментов, в первую очередь, электросетевого комплекса", — заключает эксперт.