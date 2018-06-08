МОСКВА, 8 июн — РИА Новости. Дополнительный прирост конечных цен на электроэнергию из-за изменений в тарифном регулировании для энергосбытовых компаний может составить в среднем 2,5%, но будет растянут на три года, оценил для РИА Новости директор института проблем ценообразования и регулирования естественных монополий НИУ ВШЭ Илья Долматов.

В тарифах на электроэнергию три составляющие: стоимость ее производства на электростанции, стоимость передачи по электросетям и оплата работы сбытовых компаний. В каждом регионе есть основная сбытовая компания, которая, в том числе, продает энергию населению — это гарантирующий поставщик. Для них с 1 июля начинает применяться новый, "эталонный" принцип расчета тарифов, который предусматривает введение эталонов затрат (на содержание помещений, доставку счетов и т.д.).

Институт провел мониторинг опубликованных по 46 регионам РФ тарифных решений для крупнейших гарантирующих поставщиков. Согласно его результатам, рост выручки энергосбытов из-за введения эталонного принципа (без сдерживающих механизмов переходного периода) в среднем в 1,5 раза выявлен по 44 регионам, снижение выручки в среднем на 20% — по двум регионам. Долматов подчеркнул, что сбытовая надбавка – это примерно 5% конечной цены на электроэнергию, а значит, прибавка в процентах к полной цене будет куда менее заметная.

"С июля этого года точно не следует ожидать существенных тарифных последствий. Если документ (методика ФАС по расчетам тарифа — ред.) сохранится в неизменном виде, рост цен за счет внедрения методики может составить в среднем порядка 2,5%, однако он будет "сглажен" в 2018-2020 годах", — прокомментировал Долматов.

По его словам, анализ применения эталонного принципа показал, что рассчитанные таким образом расходы энергосбытов зачастую превышают не только план 2017 года, но и фактические расходы энергокомпаний, что далеко не всегда экономически оправдано. Передовая идея "эталонизации" трансформировалась в "нормирование с запасом", тем более, что методикой не предусмотрен тренд на снижение издержек в перспективе, отметил Долматов.

"К 2020 году плановая выручка гарантирующих поставщиков существенно возрастет. Это либо увеличит тарифную нагрузку на конечных потребителей, либо ограничит финансирование других регулируемых сегментов, в первую очередь, электросетевого комплекса", — заключает эксперт.