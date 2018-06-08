В ЦБ рассказали о "родовых травмах" банковской системы

С.-ПЕТЕРБУРГ, 8 июн — РИА Новости. "Родовых травм" в российской банковской системе две: когда собственники рассматривают банки как источник средств для своих проектов, а также невыстроенные институты корпоративного управления, считает первый зампред ЦБ РФ Ксения Юдаева.

"Мне кажется, что "родовых травм" у нашей банковской системы, строго говоря, две. Первая — это банки, собственники которых рассматривают (банк — ред.) как источник средств для своих других проектов, а не самостоятельный финансовый бизнес", — сказала она в ходе презентации стратегии банка "Открытие" на 2018-2020 годы на Международном финансовом конгрессе.

Второй "родовой травмой" она назвала невыстроенные институты корпоративного управления.

Юдаева, которая возглавляет наблюдательный совет банка "Открытие", отметила, что как раз работа набсовета — это основной вызов для банка. "Наладить в нем профессиональную работу органов корпоративного управления. Это часть работы для того, чтобы вывести потом на рынок и создать настоящий публичный банк", — заключила она.