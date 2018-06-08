В ЦБ рассказали о "родовых травмах" банковской системы

С.-ПЕТЕРБУРГ, 8 июн — РИА Новости. "Родовых травм" в российской банковской системе две: когда собственники рассматривают банки как источник средств для своих проектов, а также невыстроенные институты корпоративного управления, считает первый зампред ЦБ РФ Ксения Юдаева.
Второй "родовой травмой" она назвала невыстроенные институты корпоративного управления.
Юдаева, которая возглавляет наблюдательный совет банка "Открытие", отметила, что как раз работа набсовета — это основной вызов для банка. "Наладить в нем профессиональную работу органов корпоративного управления. Это часть работы для того, чтобы вывести потом на рынок и создать настоящий публичный банк", — заключила она.