ЦБ обеспокоен возможностью некоторых банков занижать ставки вкладов

С.-ПЕТЕРБУРГ, 8 июн — РИА Новости. ЦБ РФ беспокоит возможность некоторых банков занижать ставки вкладов, регулятор обсудит идею введения минимальной ставки с рынком, заявила глава ЦБ Эльвира Набиуллина.

Ранее первый заместитель председателя ЦБ РФ Сергей Швецов заявил, что целесообразно ввести ограничения по минимальному уровню ставок по вкладам для того, чтобы доминирующие банки не занижали ставки вкладов.

"Речь, скорее, идет о механизмах, каким образом обеспечить справедливую конкуренцию на рынке получения вкладов. Нас беспокоит, что действительно некоторые банки здесь, можно так сказать: "Мы будем демпинговать, и, пользуясь своим статусом, привлекать средства по достаточно низким уровням", — сказала журналистам Набиуллина.

"Но это требует обсуждения, должны к этому внимательно подойти, потому что любое регулирование, вмешательство, оно может иметь и негативные последствия, и с точки зрения, как регулирования максимум, так и регулирования минимум. Поэтому будем подходить аккуратно, нужно эти предложения обсудить с рынком, посмотреть", — сказала она.