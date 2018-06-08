В ЦБ оценили устойчивость негосударственных пенсионных фондов

МОСКВА, 8 июн — РИА Новости. Система негосударственных пенсионных фондов в РФ в целом устойчива, считает глава Банка России Эльвира Набиуллина.

"Что касается негосударственных пенсионных фондов, в целом система устойчива. На банковском секторе действует режим санации, сейчас принят механизм санации для страховых компаний, для НПФов его нет, но здесь может быть и острота чуть меньше", — сказала Набиуллина на брифинге в пятницу.

По ее словам, регулятор продолжает обсуждать тему создания механизма санации НПФов, однако, "пока такой остроты проблемы на данный момент не видим".