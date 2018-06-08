Биткоин снизился до отметки в 7,6 тысячи долларов

МОСКВА, 8 июн — РИА Новости. Биткоин (bitcoin) в пятницу незначительно снижается в цене, продолжая колебаться в районе 7,6 тысячи долларов и закрепившись на новостях о возможном создании криптовалютного инвестиционного фонда, торгуемого на бирже (ETF), свидетельствуют данные торгов.

По данным портала CoinMarketCap, по состоянию на 11.36 мск биткоин дешевел на 1,03%, до 7,634 тысячи долларов. На бирже Bitfinex криптовалюта снижалась в цене на 1,37%, до 7,629 тысячи долларов, на OKEx — на 1,04%, до 7,623 тысячи.

Альтернативные криптовалюты также торгуются в минусе: Ethereum дешевеет на 1,34%, до 601,82 доллара, Ripple — на 2,22%, до 0,668 доллара, Bitcoin Cash — на 3%, до 1115,84 доллара. По данным CoinMarketCap, капитализация рынка криптовалют составляет на данный момент 341,72 миллиарда долларов. На долю биткоина приходится примерно 38% всего рынка криптовалют.

Поддержку биткоину продолжают оказывать новости о возможном создании биткоинового ETF. В среду американская инвесткомпания VanEck совместно совместно с разработчиком криптопродуктов для рынка капитала SolidX подала в Комиссию по ценным бумагам и биржам США (SEC) заявку на запуск биржевого криптофонда под названием VanEck SolidX Bitcoin Trust. Обе компании ранее по отдельности уже подавали заявки на запуск криптовалютного ETF, однако им не удалось получить лицензию американского регулятора.

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Вместе с тем, аналитики обращают, что биткоин прочно закрепился в текущем ценовом диапазоне. Как сообщил в интервью агентству Market Watch аналитик инвесткомпании Pension Partners Чарли Билелло (Charlie Bilello), курс биткоина уже 173 дня не устанавливал новых рекордов. Это самый продолжительный период без новых максимумов с конца августа 2016 года.

Последняя рекордная отметка в районе 20 тысячи долларов была установлена в середине декабря. А с конца весны он находится в интервале 7-8 тысяч долларов.