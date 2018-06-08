Биткоин снизился до отметки в 7,6 тысячи долларов

МОСКВА, 8 июн — РИА Новости. Биткоин (bitcoin) в пятницу незначительно снижается в цене, продолжая колебаться в районе 7,6 тысячи долларов и закрепившись на новостях о возможном создании криптовалютного инвестиционного фонда, торгуемого на бирже (ETF), свидетельствуют данные торгов.
Альтернативные криптовалюты также торгуются в минусе: Ethereum дешевеет на 1,34%, до 601,82 доллара, Ripple — на 2,22%, до 0,668 доллара, Bitcoin Cash — на 3%, до 1115,84 доллара. По данным CoinMarketCap, капитализация рынка криптовалют составляет на данный момент 341,72 миллиарда долларов. На долю биткоина приходится примерно 38% всего рынка криптовалют.
Поддержку биткоину продолжают оказывать новости о возможном создании биткоинового ETF. В среду американская инвесткомпания VanEck совместно совместно с разработчиком криптопродуктов для рынка капитала SolidX подала в Комиссию по ценным бумагам и биржам США (SEC) заявку на запуск биржевого криптофонда под названием VanEck SolidX Bitcoin Trust. Обе компании ранее по отдельности уже подавали заявки на запуск криптовалютного ETF, однако им не удалось получить лицензию американского регулятора.
33.6%Да, но ее надо жестко контролировать
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Последняя рекордная отметка в районе 20 тысячи долларов была установлена в середине декабря. А с конца весны он находится в интервале 7-8 тысяч долларов.