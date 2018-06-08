ФАС настаивает на запрете государственным банкам приобретать частные

С.-ПЕТЕРБУРГ, 8 июн — РИА Новости. Федеральная антимонопольная служба (ФАС) будет настаивать на запрете госбанкам приобретать частные банки, заявил замглавы ведомства Андрей Кашеваров.
Однако он подчеркнул, что пока антимонопольное ведомство рассматривает такие сделки в рамках действующего законодательства, то есть исходя из оценки концентрации на рынке.
"Когда мы говорим о запрете приобретения госбанками других банков, в первую очередь частных — в силу сложившихся тенденций у нас в первую очередь именно госбанки получают доступ к ресурсам, и, соответственно, концентрировать ресурсы в этих госбанках ещё больше — значит, ещё более ухудшать конкурентную среду", — сказал Кашеваров.
Запрет на приобретение госбанками долей в частных банках, по его словам, имеет определённую логику для развития конкуренции. Сейчас такие сделки, по мнению замглавы ФАС, пока не имеют прямого негативного влияния на рынок, но в отдаленном будущем — будут иметь.