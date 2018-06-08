ФАС настаивает на запрете государственным банкам приобретать частные

С.-ПЕТЕРБУРГ, 8 июн — РИА Новости. Федеральная антимонопольная служба (ФАС) будет настаивать на запрете госбанкам приобретать частные банки, заявил замглавы ведомства Андрей Кашеваров.

"Да, мы будем на этом настаивать, более того, этот пункт (о запрете приобретения госбанками частных банков или долей в них – ред.) уже вошёл в проект дорожной карты (по развитию конкуренции на финансовом рынке – ред.) и уже поддержан ЦБ", — сказал Кашеваров журналистам в кулуарах Международного финансового конгресса.

Однако он подчеркнул, что пока антимонопольное ведомство рассматривает такие сделки в рамках действующего законодательства, то есть исходя из оценки концентрации на рынке.

"Правила изменятся – значит, будем эти правила исполнять", — сказал он.

"Когда мы говорим о запрете приобретения госбанками других банков, в первую очередь частных — в силу сложившихся тенденций у нас в первую очередь именно госбанки получают доступ к ресурсам, и, соответственно, концентрировать ресурсы в этих госбанках ещё больше — значит, ещё более ухудшать конкурентную среду", — сказал Кашеваров.

Запрет на приобретение госбанками долей в частных банках, по его словам, имеет определённую логику для развития конкуренции. Сейчас такие сделки, по мнению замглавы ФАС, пока не имеют прямого негативного влияния на рынок, но в отдаленном будущем — будут иметь.