Трамп призвал Японию инвестировать в США

ВАШИНГТОН, 7 июн – РИА Новости. Президент США Дональд Трамп заявил, что работает над новым торговым соглашением с Японией, он также призвал японский инвесторов активнее вкладываться в США.

"Премьер-министр (Японии Синдзо Абэ) и я также работаем над улучшением торговых отношений между США и Японией. У нас есть над чем работать. Это (сотрудничество) должно быть основано на взаимовыгодных и честных принципах. Мы работаем над тем, чтобы сбалансировать наш торговый баланс, снять торговые барьеры для экспорта США и чтобы достичь взаимовыгодной и честной сделки. И мы на этом направлении", — сказал он по итогам встречи с Абэ в Белом доме в четверг.

"Премьер-министр сказал нам, что они покупают дополнительно продукции (из Америки) на миллиарды-миллиарды долларов военные самолеты, самолеты Боинг, много фармпродукции. У нас много бизнеса из Японии", — продолжил он.

"Никогда не было лучшего времени, чем сейчас, чтобы инвестировать в США… Мы призываем японские компании открывать новые фабрики и заводы в США, и это произойдет", — добавил Трамп.