С 1 августа S7 запустит второй ежедневный рейс между Москвой и Саратовом

САРАТОВ, 7 июн — РИА Новости, Эдуард Демьянец. Авиакомпания S7 Airlines с 1 августа запустит второй ежедневный регулярный рейс по маршруту "Москва — Саратов", сообщил в четверг перевозчик.

"Саратовские авиалинии", выполнявшие ежедневно по четыре из шести рейсов между Москвой и Саратовом в обе стороны, прекратили полеты в связи с аннулированием сертификата эксплуатанта с 31 мая. "Аэрофлот", который наряду с региональным перевозчиком выполнял ежедневно по два рейса по маршруту "Саратов — Москва" в обе стороны, пустил два дополнительных рейса. "Руслайн" пустил новый рейс между Москвой и Саратовом с 7 июня, а S7 Airlines начинает выполнять ежедневные рейсы в обе стороны с 8 июня.

"С 1 августа 2018 года рейсы S7 Airlines будут выполняться дважды в день. Дневной рейс будет вылетать из Москвы в 15.30 мск и приземляться в аэропорту Саратова в 18.10 (17.10 мск) по местному времени. Обратный рейс — в 19.00 по местному времени, прибытие в аэропорт Домодедово в 19.45 мск", — говорится в сообщении.

Перевозчик уточняет, что полеты будут выполняться на лайнерах Embraer 170 вместимостью 78 мест.